　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

他悄脫泳褲「邊游邊拉屎」…下秒泳池飄黑色長條物！上岸秒閃人

記者鄭思楠／綜合報導

炎炎夏日來臨，清涼消暑的水上活動最受歡迎了。近日，在廣東一健身房的游泳池裡，一名男子游到一半突然內急，竟直接扯開泳褲，邊游泳邊拉屎，隨後水裡浮起「黑色長條物」，全過程被攝影機拍到。畫面曝光引發網路熱議，眾人怒罵，「太缺德了，後面的人好慘。」

▲▼男子在游泳池里邊遊邊脫褲拉屎。（圖／翻攝自影片）

▲男子在游泳池里邊遊邊脫褲拉屎。（圖／翻攝自影片）

綜合陸媒報導，影片顯示，一男子在泳池里游泳，還漂浮在水面上時就用雙手脫掉泳褲，一邊劃手蹬腿游泳，一邊排便。拉完後，男子又把泳褲穿好繼續游泳。另一名泳客在該男子身後不遠游泳，非常接近飄浮的糞便。

男子游完後，悄悄離開。健身房工作人員發現泳池裡有大便後，立即清場並調取監視器畫面，發現是一名中老年男子所為，隨即報警，之後找到當事人，對方稱當時沒忍住。

7月24日，該健身房一員工表示，只有會員才可以在泳池中游泳，已強制退掉此人的卡，泳池也已完成了換水清潔。

工作人員表示，經過協商，該男子賠償了8000元人民幣（約新台幣33690元），「目前泳池正在換水清洗，其他客戶沒有別的情況。」

網友看完影片全炸鍋，怒批男子欠公德、很噁心，還很多人關心游在後面的泳客，「求後面這哥們的心理陰影部分面積」、「我就想知道，給後面的兄弟賠了多少」、「不小心吃到前面剛拉的就慘了」、「心疼後面的那位大哥，估計會有心理障礙了」、「怕就怕後面那哥們一個換氣，直接吞入腹中」。

ET快訊
快訊／南投縣宣布：明正常上班課
快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝光
女總裁信心喊話影片曝光！　11天後全倒閉
「行人站分隔島」駕駛綠燈直行罰6000！畫面超扯：怎麼開車
快訊／風雨預報出爐　3地區明晨達「颱風假」標準
直擊！牛角燒肉7分店倒閉　廠商搬貨抵債：看剩下什麼就拿什麼
快訊／小玉變了！　頂「仙氣長髮」現身
快訊／7-11開出「4張千萬發票」！　中獎明細曝光
遇溪水暴漲來不及逃　2人雙雙溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸一家3口參觀清北名校花8千元　門票價格比環球影城貴

甘肅大佛寺主殿遭火焚　35公尺高釋迦牟尼坐像佛頭冒煙

若「台灣有事」日防衛副大臣稱將支援　北京：哪來的底氣說三道四

火爆男被嘲買不起泡麵「包攤怒砸」　夜市管理員：雙方說話有點冲

陸冰雪運動正夯　發布11項國家標準供發展助力

他悄脫泳褲「邊游邊拉屎」…下秒泳池飄黑色長條物！上岸秒閃人

抱狗進餐廳被要求離開　黑衣男怒罵老闆爸：你沒牠命貴

要求全面加強軍事治理！　習近平：堅持黨對軍隊絕對領導

馬上結婚了！女睡一半「遭胸口放血」亡　他闖屋藏3小時狠奪命

陸官員開會公然打瞌睡？　官方澄清：只是活動一下脖子

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

陸一家3口參觀清北名校花8千元　門票價格比環球影城貴

甘肅大佛寺主殿遭火焚　35公尺高釋迦牟尼坐像佛頭冒煙

若「台灣有事」日防衛副大臣稱將支援　北京：哪來的底氣說三道四

火爆男被嘲買不起泡麵「包攤怒砸」　夜市管理員：雙方說話有點冲

陸冰雪運動正夯　發布11項國家標準供發展助力

他悄脫泳褲「邊游邊拉屎」…下秒泳池飄黑色長條物！上岸秒閃人

抱狗進餐廳被要求離開　黑衣男怒罵老闆爸：你沒牠命貴

要求全面加強軍事治理！　習近平：堅持黨對軍隊絕對領導

馬上結婚了！女睡一半「遭胸口放血」亡　他闖屋藏3小時狠奪命

陸官員開會公然打瞌睡？　官方澄清：只是活動一下脖子

女騎士「鑽不過」撞上右轉休旅車重摔！駕駛沒讓也有事

阿姨停紅燈好奇問「嬰兒頭毛怎麼白白？」　下秒見本尊嚇到狂道歉

熱狗怎麼做？5分鐘揭完整製作過程　網喊幻滅：再也不吃

日變態男師假裝「幫女童擦屁股」真摸下體！　強逼開門如廁　

杜蘇芮來襲！天使輪貨櫃沿岸載浮載沉　空拍記錄位置及數量

「紙箱黑老鼠」養6個月變金毛狗　家人見對比照驚：怎麼不一樣？

陳仕朋2次完封味全　葉總當年選的！點出蛻變關鍵

盜刷、帳號出借、代打亂象頻傳　任天堂不忍了列「NG行為」公告要抓

屏東潮州男屋內跌倒爬不起來　消防員用橇棒破門救人

季芹爆肥9公斤「穿泳衣像灌香腸」　曬全身照網嚇：比王仁甫還大隻

吃過蛤蠣但看過牠走嗎？　「翻筋斗式」努力爬呀爬

大陸熱門新聞

車窗有水珠　人夫竟咬定妻子外遇

9頭身跨欄美少女大逆轉奪冠　超燃比賽片曝

新華社：前中央警衛局長王少軍已死亡

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

馬上結婚了！獨居女睡一半遭胸口放血亡

「新聞示意圖」本尊被搜出！　竟是網黃正妹

生意差付不出房租！餐廳老闆把店砸爛：真的盡力了

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

直擊敦煌駱駝「下班潮」！罷工疑雲曝

破億超跑布加迪撞BMW　車主嗆：賠你1輛

正妹Coser搭公車被罵到臭頭！愛國大叔咆哮：滾去日本

陸女打掃租屋處　意外找到180萬元鉅款

他悄脫泳褲邊游邊拉屎…下秒泳池飄出黑色長條物

陸詐騙新手法　群中35人有34人是騙子

更多熱門

相關新聞

邊境游泳偷懶「手搭哥哥背」兜風

邊境游泳偷懶「手搭哥哥背」兜風

夏天到了，最適合帶狗狗去游泳消暑！飼主「五福媽媽」帶著5隻邊境牧羊犬去狗狗泳池玩水，結果年紀最小的邊境妹妹Amy很聰明，自己游泳累了，竟然狡猾地「手手搭在哥哥肩膀」上，舒服地坐在後面搭順風車。媽媽當下看傻眼，直呼「游累了～還懂得偷吃步啊」。

王冠閎晉級世錦賽16強！預賽排第4

王冠閎晉級世錦賽16強！預賽排第4

王冠閎明出戰世錦賽200蝶力拚16強

王冠閎明出戰世錦賽200蝶力拚16強

狂！法21歲泳將打破費爾普斯紀錄

狂！法21歲泳將打破費爾普斯紀錄

他上腹痛檢查「1位置長腫瘤」！醫：5症狀小心了

他上腹痛檢查「1位置長腫瘤」！醫：5症狀小心了

關鍵字：

排便拉屎游泳

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

馮提莫罹「甲狀腺癌末期」！醫示警6前兆：很難察覺

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

快訊／全家開出2張千萬發票

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

散步遇見蟾蜍　獒犬嚇到軟腳找媽抱

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面