他悄脫泳褲「邊游邊拉屎」…下秒泳池飄黑色長條物！上岸秒閃人

記者鄭思楠／綜合報導

炎炎夏日來臨，清涼消暑的水上活動最受歡迎了。近日，在廣東一健身房的游泳池裡，一名男子游到一半突然內急，竟直接扯開泳褲，邊游泳邊拉屎，隨後水裡浮起「黑色長條物」，全過程被攝影機拍到。畫面曝光引發網路熱議，眾人怒罵，「太缺德了，後面的人好慘。」

▲男子在游泳池里邊遊邊脫褲拉屎。（圖／翻攝自影片）

綜合陸媒報導，影片顯示，一男子在泳池里游泳，還漂浮在水面上時就用雙手脫掉泳褲，一邊劃手蹬腿游泳，一邊排便。拉完後，男子又把泳褲穿好繼續游泳。另一名泳客在該男子身後不遠游泳，非常接近飄浮的糞便。

男子游完後，悄悄離開。健身房工作人員發現泳池裡有大便後，立即清場並調取監視器畫面，發現是一名中老年男子所為，隨即報警，之後找到當事人，對方稱當時沒忍住。

7月24日，該健身房一員工表示，只有會員才可以在泳池中游泳，已強制退掉此人的卡，泳池也已完成了換水清潔。

工作人員表示，經過協商，該男子賠償了8000元人民幣（約新台幣33690元），「目前泳池正在換水清洗，其他客戶沒有別的情況。」

網友看完影片全炸鍋，怒批男子欠公德、很噁心，還很多人關心游在後面的泳客，「求後面這哥們的心理陰影部分面積」、「我就想知道，給後面的兄弟賠了多少」、「不小心吃到前面剛拉的就慘了」、「心疼後面的那位大哥，估計會有心理障礙了」、「怕就怕後面那哥們一個換氣，直接吞入腹中」。