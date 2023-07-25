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颱風杜蘇芮發海警　中央災變中心二級開設

▲中央災變中心二級開設，內政部長林右昌坐鎮。（圖／內政部消防署）

中央社

颱風杜蘇芮海上颱風警報24日晚間發布，中央災害應變中心也提升二級開設，指揮官林右昌說，「天使輪」漂流貨櫃已處理293只，暫無漂浮零散者，另離島海運共7航線、33航次停航。

中央災害應變中心24日晚間舉行第一次工作會報暨情資研判會議。

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中央氣象局報告指出，中颱杜蘇芮24日晚間已發布海上颱風警報，預計周二下午4時許發布陸上颱風警報，周二晚間10時暴風圈進入台灣近海、26日（周三）上午10時進入台灣陸地，28日（周五）晚間8時脫離暴風圈範圍。

氣象局說，周二起受颱風外圍環流影響，蘭嶼、綠島和恆春半島易有9級強陣風，東半部及恆春半島降雨也漸增，26、27日颱風風雨影響最明顯。

隨後交通部也指出，交通道路警戒分析，可能發布黃色警戒路段有台8線（中橫公路東段）、台9線（南迴公路）、台11線（海岸公路）、台20線（南橫公路東段）；另外，周二離島海運共有7航線、33航次停航，空運和郵政都正常。

除此之外，高雄外海「天使輪」漂流貨櫃打撈情形，已出動29艘工作船舶作業，共計約有573只貨櫃，迄今已處理293只貨櫃，另擱淺沿岸貨櫃約有120只，目前海域暫無漂浮零散貨櫃，其餘研判都已沉入海裡，後續將持續監控、搜尋。

交通部提到，蘭嶼、綠島和小琉球遊客撤離和滯留物資整備部分，蘭嶼滯留188人、綠島有1122人，目前食宿無虞、無需安置，小琉球航班周二都正常營運，但26至28日全數船班停航。

入山管制聯繫作業部分，內政部警政署表示，因應颱風已停止受理入山管制申請，目前入山未連絡上計有3件5人，包括南投縣1件2人、宜蘭縣2件3人。

滯留國家公園人數，內政部營建署說，太魯閣國家公園入山未連絡上有65隊244人、雪霸國家公園有148隊464人。

災變中心指揮官、內政部長林右昌最後裁示，晚間海警發布後已二級開設，相關單位都進行防颱整備，請大家持續監控颱風動態；另相關單位針對登山民眾疏散統計表應進行整合數據；「天使輪」漂流貨櫃也要保持監控；離島滯留人數和物資也要即時掌握。

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