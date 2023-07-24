杜蘇芮「暴風圈觸陸」5大時間點　3區恐大豪雨！最新颱風假風雨預估

▲杜蘇芮颱風暴風圈逐漸靠近巴士海峽構成威脅 。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

中央氣象局今晚針對「杜蘇芮」颱風向中央災變中心預報，指出5個重要時間點估計，24日晚間8時30分發布海上颱風警報，25日（周二）下午4時估將發布陸上警報，並於深夜10時暴風圈進入台灣近海，26日（周三）早上10時暴風圈進入台灣陸地，一直到28日（周五）晚間8時暴風圈才會脫離台灣。

氣象局報告指出，杜蘇芮目前位於呂宋島東方海面，因環境垂直風切小，未來72小時內行經海面海水熱含量強度有利其發展，預計接近台灣東南方海面時，強度將增強至中颱上限。

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依據最新資料顯示，氣象局預估，25日起颱風外圍環流影響，蘭嶼、綠島及恆春半島易有9級強陣風，新竹以北、台東沿海空曠地區及金門有8級左右強陣風，26日起至27日（周四）受颱風及其外圍環流影響，台灣附近各海面風力明顯偏大，28日風力仍要注意強陣風，29日（周五）風力將減弱。

▼杜蘇芮暴風圈將於26日觸陸 。



降雨部分，氣象局指出，25日起颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島降雨漸增，並有局部較大雨勢發生機率，26至27日颱風及其外圍環流影響，降雨明顯，有大雨或豪雨發生機率，花東地區及南部山區並有大豪雨發生機率，直到28日颱風逐漸遠離，中南部地區仍有短暫陣雨，其它地區有局部短暫陣雨，晚起降雨才漸漸減緩。

至於民眾最關心的颱風假部分，依法規定，風災基準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或是各縣市達到200或350毫米以上等級降雨時，達到停班停課標準。

氣象局針對杜蘇芮颱風影響期間各地總雨量預估，降雨集中26至27日兩天，初估25日至28日期間，北北基桃竹苗平地最高達300毫米，台東花蓮最高達700毫米，南高屏最高達400毫米，中彰投雲嘉最高達200毫米。

氣象局認為，中颱杜蘇芮路徑有略往南調整，因環流廣大，26、27日兩天的影響程度大。26日杜蘇芮經過巴士海峽，27日通過台灣海峽南部、28日進入中國福建後逐漸遠離颱灣本島，澎湖、金門則仍受影響，其中以26、27日風雨影響最為明顯，東南部、東部、南部地區及澎湖、金門陸續有10級以上強陣風，北部及東北部也有較強陣風，各地注意豪大雨，花東地區及南部山區有大豪雨以上降雨發生機率。

▼杜蘇芮颱風路徑多變，預估將擦邊通過台灣北上 。

