北海道男住旅館「竟成無頭屍」！警逮29歲妙齡女　醫師爸也涉案

▲日本北海道一家旅館2日驚傳無頭男屍案。（圖／翻攝自推特）

記者閔文昱／綜合報導

日本北海道札幌市一家旅館2日下午3時20分，工作人員在客房的浴室內發現一名男子遭人斬首，明顯死亡，而被砍下的頭顱則不知去向。日本警方追查後，今（24日）拘捕涉案的29歲女子田村瑠奈，以及她的醫生父親田村修則，目前正持續追查是否有其他共犯。

根據《日本放送協會》報導，北海道札幌市鬧區的一間旅館2日發生殺人命案，旅館的工作人員在下午3時20分左右進入房內，隨後竟在浴室內發現一具無頭男屍，而死者的頭顱則不在現場。警方獲報後前往現場調查，研判死者頭部應該是他在浴室中被殺害後才遭到截斷，不過現場並未發現類似刀具的凶器。

▲死者為62歲的浦仁志，他生前熱愛女性打扮。（圖／翻攝自推特）

警方追查後發現，死者為62歲的浦仁志，當晚他在被殺害前，打扮成漂亮的女性，在離飯店步行約5分鐘的地方參加派對，活動結束後，和一名人士A男會合，兩人一起入住飯店，A男在凌晨2時左右離開，但浦仁志一直到隔天下午3點都沒有辦理退房，飯店人員前往房間察看，才發現其屍體。

旅館的監視錄影器拍到，1日晚間11點左右有兩名男子一同入住，大約3個小時之後，其中一名男子提著一個大型的黑色行李箱，還背著一個背包，獨自經過櫃台後走出旅館。那人身材矮小，離開時換了裝，戴著一頂帽沿很大的帽子，打扮像是女子。

▲A男離開時，推了一個行李箱。（圖／翻攝自推特）

警方根據飯店附近的監視器畫面追查多日，24日逮捕了一對父女檔，分別是29歲女子田村瑠奈和59歲父親田村修。有相關人士透露，田村瑠奈涉嫌在旅館內分屍，田村修則涉嫌開車在附近接應。目前警方已依屍體遺棄與損毀等罪嫌將2人逮捕，後續將釐清行兇動機，並追查有無。