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俄控：克里米亞彈藥庫3天內「兩度遇襲」　擊落11架烏軍無人機

▲▼烏克蘭炸毀克里米亞的俄軍軍火庫。（圖／路透）

▲圖為烏克蘭19日炸毀俄軍位於克里米亞的一座軍火庫。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭軍方匿名人士22日才向法新社坦承，烏軍對克里米亞半島一處軍事設施發動攻擊。才過不到3天，俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）再次指控，烏克蘭24日上午再次襲擊當地一座彈藥庫，連帶導致一棟住宅受損，俄羅斯以防空系統或電子干擾方式擊落了11架無人機，並無人員傷亡。

根據路透社報導，阿克瑟諾夫在Telegram上表示，當地時間24日早晨，烏克蘭無人機對克里米亞占科伊（Dzhankoi）地區發動襲擊，並擊中了一個彈藥庫，當地一棟住宅大樓遭到破壞，目前沒有跡象表明有人員傷亡，但半徑5公里內的居民正在被疏散至他處，出於「安全考量」當地鐵路與公路將暫停通行。

報導指出，俄羅斯2014年從烏克蘭領土中併吞了克里米亞半島，而占科伊附近有一個俄羅斯空軍基地，烏克蘭官員長期以來都認為，占科伊市與周邊地區已成為克里米亞最大的軍事基地。目前不清楚遇襲的彈藥庫是否直接被無人機火力擊中，或是遭無人機殘骸擊中導致損壞。路透社無法獨立核實消息，烏克蘭方面也暫未宣布對此事負責。

這是最近3天內發生的第2起克里米亞爆炸攻擊，此前，阿克瑟諾夫22日也曾指控一架無人機引爆克里米亞中部一處彈藥庫，迫使當局疏散居民並暫時停止克里米亞連接俄羅斯本土的大橋通行。隨後，烏克蘭軍方人士證實攻擊，聲稱摧毀了一座油庫與俄軍倉庫。

►烏克蘭認了！派無人機襲擊克里米亞　俄彈藥庫被炸毀

►烏軍炸毀克里米亞「軍火庫」蕈狀雲暴衝天際　大火延燒超過3小時

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