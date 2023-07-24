莫斯科爆巨響！不明無人機「擊中市區大樓」　距俄國防部僅2公里

▲7月24日凌晨，莫斯科2棟建築物被無人機擊中。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

俄國首都莫斯科24日凌晨發出爆炸巨響，2架無人機被攔截後墜落，至少擊中2棟大樓，殘骸散落在市中心的街道上，距離俄國國防部僅約2公里。附近居民也表示，他們睡到一半，被爆炸聲及震動嚇醒。

RT、路透社等外媒報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在Telegram證實，無人機攻擊發生在凌晨4時左右，2棟非住宅大樓被擊中，但沒有「嚴重損害或傷亡」。

Breaking: Moscow was targeted by a drone attack early this morning.



Debris from the drones was discovered on Komsomolsky Prospekt, and another drone made impact at a business center on Likhachev Street



Video: SHOT Telegram channel pic.twitter.com/GD9OwNzeDf — Mediazona (@mediazona_en) July 24, 2023

俄軍新聞頻道「紅星」（Zvezda）與相關平台釋出大樓毀壞畫面，市中心的共青城大道（Komsomolsky Avenue）殘骸四散、拉起封鎖線，莫斯科南部的利哈切夫大道（Likhachev Avenue）也有一棟辦公大樓遭到破壞，實施交通管制。

俄國國防部表示，他們阻止了「基輔政權使用2架無人機實施恐怖攻擊的意圖」，而無人機已經「被壓制並且墜毀」。此前，俄軍對烏南港口城市敖德薩（Odesa）展開將近1周的攻擊，23日更嚴重破壞一棟數百年歷史的東正教大教堂，造成至少2死22傷，烏克蘭總統澤倫斯基則誓言報復。

儘管烏克蘭幾乎從未公開承認，主導俄國境內或俄軍控制領土的攻擊事件，但數月來多次表示，摧毀俄國軍事基礎設施，有助於反攻。基輔目前尚未回應24日的無人機攻擊。