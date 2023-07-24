布林肯：致力穩定對中關係　預測烏克蘭戰爭再打數月

▲布林肯表示，美中雙方關係回溫已取得進展。（圖／路透）

文／中央社華盛頓23日綜合外電報導

美國國務卿布林肯今天指出，美國試圖強化對中國的「溝通管道」，以避免兩大強權發生衝突。他表示，烏克蘭收復失土的任務將「非常艱難」，並預測戰爭還會持續「數個月」。

布林肯（Antony Blinken）在今天播出的訪問中向美國有線電視新聞網（CNN）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）表示：「我們正致力讓（對中國）關係保持某種穩定、挽救關係，確保我們所處的競爭態勢不會轉向衝突。」他強調，衝突「不會符合我們、他們，或其他任何人的利益」。

布林肯在科羅拉多州「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）場邊作以上表示。他上個月對中國進行了廣受矚目的訪問，成為5年來首位到訪中國的美國國務卿，同時也是美國總統拜登2021年就任以來，訪問北京的最高階美國官員。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和美國氣候特使凱瑞（John Kerry）等官員繼布林肯之後訪問北京。

布林肯告訴CNN：「我們之前沒有廣為會商，現在有了，有不同小組參與，或準備參與，在各自獨立的議題上…那些都是在雙邊關係上，我相信我們可以、我認為，可以達成解決方案的問題。現在還在初期階段，結果將會證明一切。」

在北京與中國高階官員會商多日後，布林肯稱許在將關係導回正軌方面已經取得「進展」。

「我對中國對口官員非常明確地表達，我們將會繼續做、繼續說出中國所不喜歡的事情，猶如他們也將會繼續做、繼續說出我們所不喜歡的事情。」

CNN先前曾報導，布林肯北京行期間沒有解決恢復美、中兩國軍方交流這項重大問題，高階軍事官員的聯繫依舊凍結。2018年時任中共中央軍委裝備發展部長的現任國防部長李尚福，因涉及對俄羅斯採購武器而遭到美方制裁，這項制裁迄未解除。

在被問到美國是否應該解除對李尚福的制裁以緩解緊張時，布林肯表示，相關制裁「不會妨礙他與我們接觸，或是我們與他接觸」。

中國今年稍早曾拒絕兩國防長在新加坡的年度安全論壇進行場邊會晤的美方提議，李尚福、美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）當時僅短暫談話。

布林肯說：「我們已經非常明確地表達，我們認為這些軍方對軍方的聯繫是一種責任，進行這種對話尤其可以避免對我們各自正在投入的工作產生任何誤判、誤解。」

在烏克蘭議題上，布林肯表示，就俄羅斯和總統普丁（Vladimir Putin）想要達成的目標而言，俄羅斯「已經輸掉」這場戰爭。

布林肯說：「目標是從地圖上消滅烏克蘭、消除它的獨立、主權，將其納入俄羅斯，那在很久以前就失敗了。」

他承認烏克蘭收復失土的任務將會是場「非常艱難的戰鬥」，並且預測這場已經打了超過500天的戰爭還會持續「數個月」。