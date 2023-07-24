敖德薩「聖地教堂」遭砲擊炸毀　釀2死22傷！澤倫斯基誓言報復

▲ 烏克蘭敖德薩被封為聖地的東正教堂被炸毀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭南部港口城市敖德薩一座有數百年歷史的東正教大教堂23日凌晨遭俄軍砲擊，獲聯合國認證的世界文化遺產受到嚴重破壞，造成至少2人死亡及22人受傷，總統澤倫斯基誓言對俄羅斯採取報復。

綜合CNN、美聯社等外媒，敖德薩「帕索-普列奧布拉任斯基大教堂」（Spaso-Preobrazhenskyi Cathedral）23日凌晨發生砲擊，已知造成2死22傷，傷者包括4名兒童，且嚴重破壞這座歷史悠久的大教堂。

▲▼ 半座教堂屋頂消失。（圖／路透）

大主教帕爾邱克（Andrii Palchuk）指控，一枚俄國導彈直接擊中建築，一路射進地下室，造成龐大損害，「半座教堂的屋頂都沒了」。工作人員必須將文件及貴重物品從建築殘骸中取出，且因消防員灑水滅火，地板上滿是積水。

帕索-普列奧布拉任斯基大教堂位於敖德薩市中心，為該市最大教堂，1809年被封為聖地，1936年蘇聯時期被摧毀，烏克蘭獨立後才被重建，在俄國入侵威脅下，獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產。

澤倫斯基在推特上對這起攻擊表示，「一定會為了敖德薩報復俄國恐怖分子，他們會感覺到這次報復。」

俄國國防部則否認砲擊教堂，聲稱這起事件可能是烏克蘭防空導彈墜落造成。俄方還指出，他們擊中的目標是準備對俄國發動「恐怖攻擊」的地區。但敖德薩作為主要糧食出口中心，自莫斯科17日宣布暫停參與黑海糧食倡議，便持續遭受俄軍攻擊。