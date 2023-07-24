還原日本口味！煮飯「加入它」粒粒分明又Q彈　內行認證：特別好吃

▲白飯怎麼煮才好吃？（圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

白飯要怎麼煮才好吃？一名女網友發文分享，她自從吃過日本的白米飯，實在念念不忘，所以上網爬文後，找到煮出好吃白飯的方法，只要加入氣泡水，就能粒粒分明又Q彈！方法曝光後，也引發網友熱烈討論。

女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上發文表示，她吃過日本的白米飯以後，實在念念不忘，所以就上網查詢該如何煮出道地的日本味米飯，並得知只要加入氣泡水即可。她事後特地挑選了富士山水源的氣泡水，結果煮出來的白飯真的粒粒分明，且口感Q彈，真的非常好吃。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我家的氣泡水機終於有新任務了」、「感謝分享，昨天煮出來的飯真的更好吃了」、「（原來）不是只有我會用氣泡水煮飯」、「好酷的煮法」、「太神奇了吧，氣泡水煮飯好特別」、「上次去北海道，吃到米也驚喜，詢問在地人推薦的日本米，用一般水也粒粒分明、很Q彈」、「看過日本的電視節目，飯店廚師教導用氣泡水加在玉子燒的蛋液中，煎出來的玉子燒會很好吃，後來自己也有試過，確實蠻好吃的」。

▲洗米3要點。（圖／翻攝自Facebook／行政院農業委員會）

還有網友詢問比例，原PO則大方透露，「我用米：水『1：1.2』的比例，還好，不會太乾，但是每個人喜歡的濕度和口感不太一樣，你可再調整試試看」。

「SODA LIFE氣泡生活」官網分享，如果想煮出跟日本一樣好吃的Q彈米飯，不妨加入氣泡水，浸泡15分鐘後按下開始鍵，煮好再悶10分鐘即可。官網解釋，氣泡水主要成分是二氧化碳，其產生的氣泡會讓每粒米在烹煮時呈現站立狀態，每粒米受熱平均，飯就會特別好吃。

此外，農委會過去也曾分享洗米3要點，分別是動作輕、速度快、勿搓揉，若清洗時間過長，可能會導致無機質、維生素B1等營養成分流失，所以洗米要快速攪動、動作輕柔。

至於米飯如何煮得好吃？之前也曾有網友分享幾種方法，包含加入冰塊、加檸檬汁、滴幾滴油。