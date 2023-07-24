　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

還原日本口味！煮飯「加入它」粒粒分明又Q彈　內行認證：特別好吃

▲▼營養師教你「一碗白飯」熱量這樣換算 。（圖／Unsplash）

▲白飯怎麼煮才好吃？（圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

白飯要怎麼煮才好吃？一名女網友發文分享，她自從吃過日本的白米飯，實在念念不忘，所以上網爬文後，找到煮出好吃白飯的方法，只要加入氣泡水，就能粒粒分明又Q彈！方法曝光後，也引發網友熱烈討論。

女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上發文表示，她吃過日本的白米飯以後，實在念念不忘，所以就上網查詢該如何煮出道地的日本味米飯，並得知只要加入氣泡水即可。她事後特地挑選了富士山水源的氣泡水，結果煮出來的白飯真的粒粒分明，且口感Q彈，真的非常好吃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我家的氣泡水機終於有新任務了」、「感謝分享，昨天煮出來的飯真的更好吃了」、「（原來）不是只有我會用氣泡水煮飯」、「好酷的煮法」、「太神奇了吧，氣泡水煮飯好特別」、「上次去北海道，吃到米也驚喜，詢問在地人推薦的日本米，用一般水也粒粒分明、很Q彈」、「看過日本的電視節目，飯店廚師教導用氣泡水加在玉子燒的蛋液中，煎出來的玉子燒會很好吃，後來自己也有試過，確實蠻好吃的」。

▲▼洗米3要點。（圖／翻攝自Facebook／行政院農業委員會）

▲洗米3要點。（圖／翻攝自Facebook／行政院農業委員會）

還有網友詢問比例，原PO則大方透露，「我用米：水『1：1.2』的比例，還好，不會太乾，但是每個人喜歡的濕度和口感不太一樣，你可再調整試試看」。

「SODA LIFE氣泡生活」官網分享，如果想煮出跟日本一樣好吃的Q彈米飯，不妨加入氣泡水，浸泡15分鐘後按下開始鍵，煮好再悶10分鐘即可。官網解釋，氣泡水主要成分是二氧化碳，其產生的氣泡會讓每粒米在烹煮時呈現站立狀態，每粒米受熱平均，飯就會特別好吃。

此外，農委會過去也曾分享洗米3要點，分別是動作輕、速度快、勿搓揉，若清洗時間過長，可能會導致無機質、維生素B1等營養成分流失，所以洗米要快速攪動、動作輕柔。

至於米飯如何煮得好吃？之前也曾有網友分享幾種方法，包含加入冰塊、加檸檬汁、滴幾滴油。

ET快訊
看到炸彈掉出來！救護人員「我怕得要死」　衝軍營救斷手阿兵哥
快訊／20:30發布海警！　杜蘇芮「繼續長胖」
快訊／北北基桃一起發布颱風假？　蔣萬安回應了
快訊／疑120迫砲爆炸！　六軍團2人傷重
快訊／彈藥庫爆炸「傷兵增至9人」　軍方說明了！
快訊／7傷者身分曝光！　上士、中士手炸爛躺彈藥堆
快訊／爆炸現場曝光！　地上滿是砲彈
快訊／漢光第1天就出事　7人送醫！2人手炸爛血肉模糊
快訊／彈藥庫爆炸！官兵手炸斷　恐怖傷勢曝
快訊／颱風路徑又變了！　最快「20:00發海警」
快訊／陸軍彈藥庫爆炸！　2人手慘遭炸斷
安全帽被當尿便器！新北女牽車聞臭騷味　同社區噁男幹的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮小黃共乘　車資單程500元乘客均攤

咖啡給錯！客人過7小時「帶空杯」要補償　他傻眼：現在的人怎麼了

颱風假不上班會被扣薪？「出勤規定、薪水算法」5QA一次看

杜蘇芮颱風來勢洶洶　盧秀燕：明早8點成立3級應變中心

快訊／氣象局20:30發布海警！杜蘇芮「繼續長胖」連轟三天大豪雨

台科大校花仙人跳案情逆轉！圤智雨爆：被前男友拘禁+恐嚇+竊錄

快訊／杜蘇芮來襲！金門往返石井航線25、27日全天候停航

團費只要市價一半！華梵大學遊學團CP值爆表　不惜延畢也要出國

颱風路徑又變了！最快「今20:00發海警」　連3天大豪雨狂炸

台南善化區26日停水汰換管線工程　因颱風影響延期辦理　

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮小黃共乘　車資單程500元乘客均攤

咖啡給錯！客人過7小時「帶空杯」要補償　他傻眼：現在的人怎麼了

颱風假不上班會被扣薪？「出勤規定、薪水算法」5QA一次看

杜蘇芮颱風來勢洶洶　盧秀燕：明早8點成立3級應變中心

快訊／氣象局20:30發布海警！杜蘇芮「繼續長胖」連轟三天大豪雨

台科大校花仙人跳案情逆轉！圤智雨爆：被前男友拘禁+恐嚇+竊錄

快訊／杜蘇芮來襲！金門往返石井航線25、27日全天候停航

團費只要市價一半！華梵大學遊學團CP值爆表　不惜延畢也要出國

颱風路徑又變了！最快「今20:00發海警」　連3天大豪雨狂炸

台南善化區26日停水汰換管線工程　因颱風影響延期辦理　

愛爾麗捐贈泰武鄉幸福巴士　打造友善無礙生活

老車也有哨兵模式！Mio「首款4G聯網行車記錄器」即時監控超安心

天使輪貨櫃海上漂流　最高檢指示雄檢追查是否涉刑責

來真的！推特Logo換新「推文也有新名稱」　馬斯克愛X成痴歷史曝

高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮小黃共乘　車資單程500元乘客均攤

咖啡給錯！客人過7小時「帶空杯」要補償　他傻眼：現在的人怎麼了

整理炮彈不慎引爆！祥豐營區緊鄰住宅　謝國樑：將彈藥庫遠離社區

北市千萬內熱門社區都在中山區　內行指出最強優勢

北流1.9億工程款有解　不用二備金！蔣萬安：研議編預算或追加減

圖／漢光實兵演習首日　F-16V、幻象2000進行戰備轉場訓練

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

生活熱門新聞

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

颱風路徑又變了！最快今20:00發海警

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

「最會存錢、花錢」星座曝光！

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

彭啟明：中南部周四放颱風假機率高

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

更多熱門

相關新聞

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網反串狂刷4字

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網反串狂刷4字

北科大與熱炒店鬧出「白飯之亂」逐漸平息，但有網友卻發現，「大道創意料理快炒」王老板過去有酒駕紀錄，還坦言「做了最壞的示範」。對此，許多網友紛紛反串留言，「支持老闆」。

名醫不到一年「瘦下10公斤」！公開2秘訣：免挨餓

名醫不到一年「瘦下10公斤」！公開2秘訣：免挨餓

彰化快餐店白飯吃到飽　男一次嗑6碗　

彰化快餐店白飯吃到飽　男一次嗑6碗　

北科大白飯爭議　「學長」童子賢喊話：希望讓商家正常營運

北科大白飯爭議　「學長」童子賢喊話：希望讓商家正常營運

日店家「白飯不夠狂道歉」　她曝客暖舉：互相體諒很重要

日店家「白飯不夠狂道歉」　她曝客暖舉：互相體諒很重要

關鍵字：

米飯煮飯白飯氣泡水我愛全聯-好物老實說

讀者迴響

熱門新聞

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

颱風路徑又變了！最快今20:00發海警

何潤東夫妻結束16年異地生活！妻生活不能自理

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

快訊／祥豐軍營彈藥庫爆炸！官兵恐怖傷勢曝光

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面