熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網刷整排反串：支持老闆

▲熱炒店老闆被起底曾酒駕。（圖／翻攝酒後心聲網站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

北科大與熱炒店鬧出「白飯之亂」逐漸平息，但有網友卻發現，「大道創意料理快炒」王老板過去有酒駕紀錄，還坦言「做了最壞的示範」。對此，許多網友紛紛反串留言，「支持老闆」。

有網友在PTT以「有沒有熱炒店老闆酒駕的卦？」為題發文，貼出臉書粉專「Wrong Side of The Road 酒後心聲 Taiwan」於2022年11月22日的貼文。文章顯示，熱炒店老闆表示，因為下雨天找不到代駕，自認只喝了一點小酒，便冒險開車載著兒子上路，被警方取締的同時也做了最壞的示範，駕照因此被吊銷兩年。

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▲網友狂刷「支持老闆」。（圖／翻攝臉書）



熱炒店老闆受訪時表示，因為做生意需要跟客人喝酒，也慢慢的喜歡上酒，當時他喝了一兩杯，心存僥倖開車，沒想到看到員警在前方等他，心中只覺得「糟糕了」；另外，他也透露，過去時常勸導朋友不要酒駕，身邊也有人因酒駕喪命，因此事發後也深刻反省。

該則貼文被翻出後，許多網友紛紛到貼文下方以反串的方式留言，「支持老闆」、「支持老闆，酒駕還有投資八大卻被掃黃搞得大失敗，都是北科大那10個負評害的」、「支持老闆！成熟的社會人喝點酒、說點謊沒什麼好大驚小怪的，大多數的愚民都挺！屁孩學生一人才吃了人家一碗多的飯就被帶風向新聞洗成了飯桶，想必學了一課！*反串要註明」、「笑死，已經分不清是不是友軍了」，也有人說，「支持老闆，不過酒駕真的母湯捏」、「做人要明理，根本兩碼子事情，支持老闆依舊」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

