快餐店白飯吃到飽「每天煮10桶」　開店26年...常客：曾一次嗑6碗

記者唐詠絮／彰化報導

北科大與熱炒店鬧出「白飯之亂」，引發正反兩種意見激烈爭論，而彰化市1間快餐店「白飯吃到飽」卻讓人稱羨，店內不只白飯吃到飽，就連熱湯、飲料也免費暢飲，到店的都是一吃就愛上的老顧客，有的說曾連續吃6碗飯，還有年輕人說，他每天報到，一天沒吃到招牌燒肉飯，就渾身不對勁，開店26年，人氣強強滾。

▲彰化大埔路1間快餐店白飯免費吃到飽。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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這間位在彰化市大埔路小北門快餐店，謝姓業者天未亮就開始備餐，一天大約超過30種鮮蔬供消費者選擇，一個便當可選4樣菜，紅燒肉是店內招牌，選用三層肉用蜜汁醃製現烤，軟嫩帶Q的口感，讓人一吃就很難忘懷，而白飯、湯及飲料全部免費「續」，一大碗白飯10元，加特製蘿蔔乾，一大碗盛到滿出來，就是那股美味，讓人不停一碗接一碗。

▲滿滿的一大碗白飯10元免費吃到飽上面還加上特製蘿蔔乾。

上午11點，顧客已經陸續上門排隊，而業者忙著包便當的手都未停過，據了解，便當店一天大約備10大桶飯，顧客吃完就再煮，26年來從沒有客人因為吃不到白飯發生不愉快，也經常送便當給弱勢家庭。

有一名年輕人從小就是常客，他說小時候曾一連吃過6碗飯，就是現在也要吃個3-4碗，而另一名王姓民眾說，他每天中午一定報到，必買招牌蜜汁燒肉飯，只要一天沒吃到，就渾身不對勁，就是店家的那股熱忱，讓顧客豎起大拇指喊「讚」、「好吃」。

▲王姓民眾每天必定報到點蜜汁燒肉飯。