杜蘇芮颱風將來襲　台東縣府建設處今召開防汛應變整備

▲台東縣政府建設處今召開防汛應變整備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

今年第5號中度颱風杜蘇芮強度持續增強且來勢洶洶，台東縣政府建設處24日召開杜蘇芮颱風台東縣防汛整備會議。

副處長馬志安說明，台東縣境已經多年未有颱風登陸，此次杜蘇芮颱風來襲，縣長指示建設處應該立即就縣鄉道、河川區排、市區排水、建築工地等加強整備。目前縣鄉道已請搶修搶險開口契約廠商整備，今年成立之路樹修剪開口契約加入，可縮短路樹倒伏處理時效，另就年度橋樑檢查結果通知在地公所加強監控，必要得封路封橋管制。有鑑於南韓日前發生車行地下道淹水重大傷亡意外，台東縣包括台東市康樂、關山鎮往親水公園、池上鄉公所旁共3處地下道，特別要求公所嚴加戒備。

另外，縣管河川及區域排水，今年河道整理4條已完成2條，興建中堤防、護岸改善水利工程已請施工廠商做好防汛整備，同時，也通知水患自主防災社區與各鄉鎮市公所加強排水等相關整備，而台東市區排水，各雨水下水道出口已清疏完成，颱風來臨期間會注意保持通暢，及請台東市公所加強易淹水路段如更生路四維路口、中華路桂林北路口等之道路側溝清理，且因應颱風強烈風災，已通知各鄉鎮市公所、建築師公會、營造業與土木包工業、不動產開發及廣告工程等，加強建築工地與廣告招牌之防處措施等，期將防颱整備工作做好。