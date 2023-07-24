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杜蘇芮來了！林右昌提醒防颱　天使輪海上貨櫃務必今明打撈完

▲杜蘇芮颱風襲台，林右昌提醒各地首長準備好防颱措施。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲杜蘇芮颱風襲台，林右昌提醒各地首長準備好防颱措施。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

杜蘇芮颱風逐漸逼近台灣，並最快在今晚發布海上颱風警報、明早發布陸警。內政部長林右昌今天（24日）上午前往災害應變中心，集合相關單位召開防颱前置會議。林右昌聽取簡報後表示，除中央與地方政府應加強防颱整備，提醒各地方新上任首長，遵守標準作業流程，另天使輪事件，這兩天務必在盡速清除海上貨櫃。

林右昌表示，這是距上次白鹿颱風登陸後，近4年第1個可能對台灣造成重大影響的颱風，內政部日前特別通報地方政府，加強防颱警戒，對於招牌及施工中鷹架、機具設備、廣告物、圍籬、路樹等應宣導民眾加強固定，避免脫落或掉落情形發生。

林右昌特別在會議中指示，交通部及內政部通知所屬與地方政府應適時運用災防告警系統及其他各項多元管道，主動發布預警提醒民眾，避免前往海邊觀浪戲水，並請海巡署配合協助海岸管制及勸離作業。另請農業委員會要求漁業電台通報海上作業漁船人員注意安全，加強宣導沿海養殖漁業落實相關防護措施。

林右昌強調，面對颱風可能造成的威脅，請內政部先行針對應變資通訊設備進行測試，特別是縣市首長及隨行機要緊急通聯電話，務必於今日完成通聯測試。此外，為維護山域活動安全，請內政部及農委會即日起停止登山活動及相關入山申請，並請相關單位掌握目前國內山域登山隊伍近況。

▲杜蘇芮颱風襲台，林右昌提醒各地首長準備好防颱措施。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲日前天使輪事件，林右昌限令2日打撈完畢。（圖／記者陸運陞翻攝）

林右昌提醒，因近日天使輪沉船導致我國南部海域出現許多漂流貨櫃情事，要求交通部督導港務公司整體打撈作業期程並注意工作安全，同時加強提醒來往船隻注意航行安全，亦請海洋委員會運用相關科技監控工具持續掌握該艘沉船是否有油污外洩之情形，避免沉船及漂流貨櫃因颱風導致二次災害之發生。

林右昌也呼籲民眾，面對颱風的威脅千萬不可掉以輕心，務必隨時注意中央氣象局所發布的各項天氣警特報，非必要應避免前往山區、河邊及海域活動，以確保生命財產安全。

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