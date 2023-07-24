曾5度酒駕！水電工這次誇口不會超標　酒測出爐被上銬

▲賴姓男子第6度酒駕被抓。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名賴姓水電工已經有5次酒駕紀錄，他22日酒後再度騎車上路，變換車道未打方向燈遭員警攔查，他向員警大方坦承稍早有喝酒，但有自信酒測值不會超標，員警提供飲水漱口後施測，酒測值達0.39毫克，當場被打臉，被上銬逮捕，賴男被捕還是有擔當的表示，「做錯了就是要面對！」

鼓山分局龍華所員警22日下午5時許行經鼓山區大順一路時，發現前面的機車騎士變換車道未依規定打方向燈，上前攔查時，騎士賴姓男子（43歲）竟大方坦承稍早有飲酒。

▲賴姓男子第6度酒駕被抓。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警初步了解，賴男當天下午2點多與友人一起在三民區的工作地飲酒，酒後停歇了3個小時，根據自己以往的經驗自認酒精已完全消退，就直接騎車上路準備返家。雖然被攔下，但他認為喝得不多，而且已經過了3小時應該已經代謝掉了，所以自信的回答，「給你測阿，不會超過啦！」

賴男自信的應答雖然讓員警感到訝異，但施測結果卻還是超標，再次涉犯公共危險罪嫌，當場遭到逮捕並移置保管車輛。警方事後查出，賴男從2001年起已經有5次的酒駕記錄，但還是學不乖，訊後依公共危險罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

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