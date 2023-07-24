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社會 社會焦點 保障人權

鞭炮鋪滿車道！高雄廟會遶境從早炸到晚　至少收26張罰單

記者賴文萱／高雄報導

高雄左營區左營大路22日舉行廟會遶境活動，雖事先有向警方提出路權申請，但遶境過程鞭炮鋪滿整個車道，從早到晚沿路燃放大量鞭炮，導致煙霧迷漫炸出一團灰惹民怨。對此，高雄市環保局將依違反空污法第32條規定，裁處1200元～10萬元罰鍰，環境髒亂部分也開出14張罰單；警方當日則逕行舉發交通違規12件。

▲▼鞭炮鋪滿車道！高雄左營廟會遶境從早炸到晚。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲高雄左營廟會遶境鞭炮從早炸到晚，煙霧迷漫炸出一團灰。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

左營某宮廟廟會遶境沿路燃放鞭炮，從曝光的影片可見，遶境過程鞭炮被鋪滿整個車道，燃放時現場煙霧迷漫，炸出濃濃煙霧，讓附近住戶及店家苦不堪言。

▲▼鞭炮鋪滿車道！高雄左營廟會遶境從早炸到晚。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲鞭炮鋪滿車道！高雄左營廟會遶境從早炸到晚。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方表示，廟會繞境活動時間為7月22日16時至22時，該活動前於7月7日已向左營分局提出路權申請，警方另於7月19日邀集本市環保局、消防局、交通局及區公所等單位辦理期前協調會，約制主辦單位應少炮、減炮以維安全，並於7月19日核發路權同意書。

環保局表示，7月22日左營蓮池潭廟會遶境有接獲10件陳情，因燃放鞭炮產生大量明顯粒狀污染物，違反空污法第32條規定，裁處1200元～10萬元罰鍰。

環境髒亂部分，環保局表示，廟方有派機具及人員清掃炮灰，但因範圍大，部分未清掃乾淨，計13處，依違反廢清法第27條規定，裁處1200元～6000元罰鍰，共計開立14張罰單，共17400元。

▲▼鞭炮鋪滿車道！高雄左營廟會遶境從早炸到晚。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方在廟會過程編排警力執行安維交通疏導勤務。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼鞭炮鋪滿車道！高雄左營廟會遶境從早炸到晚。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，警方在廟會過程也全程編排警力執行安維交通疏導勤務，維護遶境活動秩序，並於當日逕行舉發交通違規12件。

左營分局呼籲，廟宇舉辦遶境等活動燃放鞭炮，應避免影響民眾安寧及空氣品質，如有違反相關規定，警察、消防、環保單位均將依權責舉發開罰。

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