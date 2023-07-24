漢光、萬安演習今登場！　豐年機場戰力整補、桃機反空降操演受矚

▲漢光39號演習23日登場。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國軍「漢光39號演習」今（24日）至28日登場，根據國防部規畫，國軍不僅首次將於台東豐年機場，演練民用機場徵用暨戰力整補，也將首次在桃園機場進行反空機降作戰。另外「萬安46號演習」也配合漢光演習同時舉行，北部、南部、東部及外離島、中部依序實施。

針對今年漢光演習規劃與演練重點，國防部作計室聯合作戰計畫處處長林文皇少將說，24日上午，於桃園菓林地區，由陸軍步兵206旅營級部隊演練後備部隊動員編成；25日晨間，國軍將於台東豐年機場，演練民用機場徵用暨戰力整補；26日上午，國軍將於桃園機場進行反空機降作戰；至於27日上午，國軍將於淡水河、八里海灘及台北港，實施反登陸、反空（機）降。

林文皇也說，今年漢光演習實兵演練，主要在強化反制中共軍事威脅，並參酌俄烏戰爭經驗，秉持「處處是戰場，時時做訓練」以作戰的場景，持續精進國軍聯合防衛作戰演練與實力；另將落實演習各項危安風險管控措施，以達成演習目標，提升國軍整體防衛戰力的目的。

對於漢光演習是否會有F-16戰機在桃園機場與台東豐年機場起降，林文皇表示，桃園機場部分是針對敵人威脅及國軍想定的設計，來從事反空機降的演練；而台東豐年機場為國軍備用機場，所以國軍會從事相關飛機起降及戰力整補，來維持我空中戰力。

國防部全動署人力動員處處長朱森村指出，萬安演習定於7月24日至28日，配合漢光演習實兵操演，北部（24日）、南部（25日）、東部及外離島（26日）、中部（27日）依序實施，各地區於演習當日下午1時半時至下午2時，實施警報發放、疏散避難及交通管制等實作演練，接著演習警報解除後，下午2時至下午2時半實施「災民收容救濟站」開設及災害救援演練。

對於此次萬安演習驗證重點，朱森村說，將著重在防空疏散避難及災民收容救濟；前者由22個地方政府各擇1個鄉（鎮、市、區）驗證「車停，人就近疏散」及「實際進入防空疏散避難設施」，使民眾養成聽聞警報立即避難觀念，以建立全民防空意識；後者則為演習警報解除後，另增加30分鐘，由22個地方政府各開設1處災民收容救濟站，整合地方政府、慈善機構、團體及熱心志工，並盤點各項住宿、水電及物資等資源，以強化災民收容救濟量能。

▼萬安46號演習規劃。（圖／國防部提供）