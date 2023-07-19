上市公司徵才「特休50天」　夢幻職缺曝光！一票人喊狂

▲許多公司開出優渥待遇吸引人才。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

除了優渥的薪資條件，好的福利亦能擄獲員工的心。插畫家「少女阿妙」就透露，前陣子朋友任職的公司釋出新職缺，於是問她身邊是否有合適人選，重點是其中一項福利竟是「特休50天」，讓她震驚不已，也掀起熱烈討論。

擁有18萬追蹤的粉專「少女阿妙」昨發文，直呼「前陣子跟朋友聊天，聽到人生最震驚的員工福利。」同時，她也將兩人對話以漫畫呈現。

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當時，朋友表示，他們公司最近釋出新職缺，想問她身邊有沒有人有興趣，「是做XXX系統裡面的設計師，產品還在很早期，可以有很多自由空間，福利也不錯。」

▲職缺是XXX系統裡的設計師。（圖／「少女阿妙」授權引用）

原本，她反應平淡，結果在聽到「特休50天」後，內心瞬間泛起巨大漣漪，忍不住驚呼「完全無法想像有兩個月特休是怎樣的體驗？」

最後，阿妙也開玩笑問，「你的公司該不會要外派到柬埔寨之類的吧？」對此，朋友強調，是正常營運的上市公司。

這段對話掀起熱烈回響，網友們洗版回應，「是有寒暑假的意思欸」、「肯定是工作太辛苦，所以才有50天」、「阿妙會不會自己想跳槽XD」、「以前我在飯店補休累積到兩個月」、「可以當作暑假在休欸」、「好想知道哪一家」、「超狂福利」、「馬上報名」。

►圖文由「少女阿妙」授權引用。