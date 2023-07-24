杜蘇芮颱風逼近　5款官方App一手掌握

▲杜蘇芮颱風路徑預測圖。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者蕭文康／台北報導

中颱「杜蘇芮」侵台機率100%，強風、豪大雨、土石流等資訊成為熱搜重點，《ETtoday新聞雲》統整官方5款實用App，方便民眾一手掌握。

．官方單位App：

行動水情App

經濟部水利署推出的行動水情App，針對水情、警戒、圖資、影像監控、災情地圖、水情通報、淹水感測及設定，讓使用者可以隨時掌握最即時的天氣、雨量、河川、水庫以及積淹水災情資訊。

台灣電力公司App

台電App除了用電申請、繳交電費以外，還有停電報修、申請案件管理查詢、用電圖表分析與公司最新消息等服務，若遇風災通報，可一指搞定。

氣象局

可從「我的E政府」中查到「中央氣象局W - 生活氣象」App，提供天氣資訊APP，隨時掌握天氣狀況，警特報推播通知；另外也可從「中央氣象局Q-劇烈天氣監測系統」App當中查到以圖形及表格方式供民眾查詢最新雨量及雷雨系統資訊，另具有個人化雨量警示功能，使用者可自行設訂警示區域、雨量警示標準，當實際雨量超過訂定的警示標準時，即會主動發出文字訊息至手機及發出警示音提醒使用者注意。

農委會

土石流防災資訊App

水保局完成智慧型手機「土石流防災資訊-圖文版」「土石流防災資訊-地圖版」APP；亦提供土石流防災資訊粉絲團(https://www.facebook.com/246.swcb)，不定期刊載土石流防災相關知識及訊息

氣象&農業防災App

由行政院農委會推出的「氣象&農業防災」App，可以提供農友、農改場、農試所參考，主要包含氣象警特報、作物專區、參與式防災、推播訊息及單位換算工具5個功能，農民可直接於APP內查詢專區位置與相關介紹、農業災害即時警示燈號、預報資訊及觀測資訊。

這款App提供的氣象警特報，可針對氣象局公佈的颱風、豪雨、低溫、高溫及強風警特報，作物專區警示燈號則提供各縣市主要作物栽培區，農業氣象災害即時狀況，以紅黃綠燈號表示，同時主動推播災害訊息，點擊燈號可以參考防範建議，進行田間防災工作；預報資訊提供未來一周專區天氣概況，包含溫度、風向風速、相對溼度、3日降雨機率；觀測資訊不僅提供即時溫度、風向風速、相對溼度、露點溫度、降水量及日射量數值，也可以查詢過去兩週歷史觀測資料。

「消防防災e點通」APP

由內政部推出的「消防防災e點通」APP，串聯所有天氣數據及防災資訊，提供民眾消防、防災資訊服務，協助民眾做好防災準備，以及提升災時的應變能力，該款App並新增推播訊息即時翻譯為英、日、韓、越南、印尼等11種外語功能，且App新增警鳴功能，如民眾遇災受困，透過此功能可發出聲響，吸引搜救人員注意，建議民眾下載。

．民間單位：

Windyty

Windytyty可知道台灣上空的天氣資訊，提供未來10個時間的颱風觀測預測，亦可更改顯示的模式(雲層、降雨、風浪等)，民眾也可以桌機查詢網頁版颱風動向https://www.windy.com/?16.685,121.462,5。

