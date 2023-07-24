工寮藏賭場！賭客竄逃躲樹蔭「假裝午睡」　警酸：邁假啊

▲警方破獲燕巢一家工寮當中藏賭場，賭客逃竄到田邊假裝午睡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市岡山分局查獲一家地下賭場，賭客聽到警方破門進入的聲音紛紛逃竄，還有幾名男女賭客躲到田間的草叢當中，假裝自己在睡午覺，不過還是被警方識破。

22日中午12時許，岡山分局破獲一處職業賭場，現場查獲賭場主持人46歲的蔡姓男子及賭客莊姓男子、31名賭客，並查扣紙質天九牌、骰子、賭資26,400元及抽頭金11,000元等物，全案依賭博罪及違反社會秩序維護法移送偵辦。

▲警方破獲燕巢一家工寮當中藏賭場，賭客全被抓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

最初岡山分局是接獲線報，在燕巢區尖山巷路上某處工寮內藏有職業賭場，蔡姓男子為躲避警方查緝，利用外觀上易於掩人耳目的工寮，提供賭客們聚賭，雖然工寮當中沒有冷氣，中午氣溫已經飆破30多度，不過賭客們絲毫不懼炎炎高溫，也還是要「輸贏」！殊不知警方早已有所準備，趁時機成熟之際由岡山分局督察組率員持搜索票前往執行，一舉將蔡男等人移送法辦。

不過就在警方查緝過程當中，還有幾名賭客逃到工寮旁邊的田間，假裝自己在午睡，跟賭博案無關，不過都被警方一一識破，還酸說「邁假啊」，讓賭客當場很尷尬，只好乖乖爬起來配合警方辦案。

▲警方破獲燕巢一家工寮當中藏賭場，員警破門進入。（圖／記者吳奕靖翻攝）