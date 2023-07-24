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12星座7／23～29日周運出爐！金牛好運當頭　巨蟹財運旺

（示意圖／pixabay）

▲12星座本周運勢出爐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到7月的第4周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了7月23日至7月29日的12星座的運勢。其中獅子本周會充滿自我覺醒意志，開始努力學習各種新事物。而金牛本周雖然好運，但要特別留意一些小細節。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。《以上升為主，太陽為輔》

上升星座：白羊座

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心情天氣: 晴轉多雲

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析: 你的工作越發忙碌，責任加重，好消息是這同時也為你帶來不錯的收入，不過要小心工作過勞喔！另外，你可能額外消費在你感興趣的的新玩意或遊戲上。桃花運人緣運不錯。單身的白羊男性有機會結識新的異性對象。已婚的，建議好好與伴侶或子女溝通，增進感情。

上升星座：獅子座

心情天氣: 多雲

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析: 你將在本周充滿自我覺醒意識，對於學習新知識有強烈的興趣。人際關係方面，需要小心避免自我中心的傾向，保持謙虛和開放的態度，多聆聽和尊重對方的觀點，有助於你的事業發展。財運方面，可能會出現一些小破財的狀況，如計畫出門旅遊或出差，務必小心保管財物。

上升星座：射手座

心情天氣: 多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析: 你的工作忙碌會很大一部分因為業務出現一些變動或公司結構會有所調整，這過程將讓你很有壓力。然而，可以將壓力轉化為動力，為事業帶來新機遇。人際關係方面要注意，慎防暗中有小人破壞你與上司的關係或計畫。財運方面，建議保守操作，避免冒險或大規模的投資。

上升星座：金牛座

心情天氣: 晴時偶雨

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 本周的整體運勢不錯，各種機會可能會降臨在你身上。最近可能打算進行大整理家裡或搬家，但受到工作忙碌或應酬過多的影響，拖延了進度。單身的你，會有人向你表達好感，已婚的小心有人破壞感情，要注意與人交談的用語避免不必要的麻煩。

上升星座：處女座

心情天氣: 多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析: 你之前感受到的壓抑和不順遂，在本周逐漸會感到舒緩，心情慢慢轉好。財運上，小心詐騙或誘惑，投資於你不理解的項目，招致損失。與朋友交往溝通時，須避免過於堅持己見，引發衝突。建議保持開放傾聽的態度，可以維持和諧的人際關係。

上升星座：摩羯座

心情天氣: 晴轉多雲

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 近期在”承諾”上需要特別小心，像是在檔或合約上的簽字，尤其是涉及工作或房產的事務，避免可能引發的法律糾紛。工作中，要避免過度自信或武斷的作風，以免與上司產生矛盾。此外，戀愛中的你要保持與戀人溝通和理解，維護良好的感情，慎防因為誤會而導致關係破裂。

上升星座：雙子座

上升星座: 雙子座

心情天氣: 雷陣雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 本周需特別留意你的人際關係，需謹慎處理言行，避免過度強調個人的見解。工作或投資方面，在合作上可能會遇到阻滯或拖延。戀愛中的，要提防第三者的介入，或可能出現他人言語的中傷行為，保持與伴侶的信任與溝通，有助於鞏固感情。

上升星座：天秤座

心情天氣: 多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★

金錢運：★★

運勢分析: 本周情緒較為起伏，可能會感到心情壓抑，因此容易產生衝動消費以紓解情緒。建議避免參與團購或投資活動，因為情緒不穩容易受騙上當。在工作方面，可能會面臨較忙碌的狀況，同時要小心可能有小人暗中挑撥事端。建議保持冷靜且理性思考，有助解決問題。

上升星座：水瓶座

心情天氣: 多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析: 本周將較為專注於事業前景，有計劃與人合作或投資有關於貿易的生意，希望有助於拓展前途。然而，過程中可能會出現不協調或爭吵，建議以耐心和開放心態解決分歧。在資金方面也需小心，可能會稍感拮据影響計畫進度，要謹慎理財並尋求合理的財務解決方案。

上升星座：巨蟹座

心情天氣: 多雲

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★★

運勢分析: 缺乏安全感的你，可能會借助物質或美食來填補空虛的感覺，但這周你稍微放鬆了一點，你的長輩或戀人等，有可能會主動與你溝通，但要注意個人的自我保護態度，不要讓這種態度影響交流，建議以坦誠和善意，建立更深厚的信任，將有助於緩解情緒上的不安。

上升星座：天蠍座

心情天氣: 雷陣雨

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 本周會有一些突破性的變化，你將更積極主動參與各類團體活動，這將為你帶來新的體驗與機會。事業方面，將有貴人出現，可能會提供協助或合作的機會。然而，工作上比較忙碌，需要留意不要因此冷落了戀人，引發矛盾，在處理工作與感情之間要好好平衡。

上升星座：雙魚座

心情天氣: 多雲偶雨

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 心情上會有煩躁的狀況，你就像是情緒垃圾桶一般，搜集許多情緒負能量。像是同事的抱怨，家人的嘮叨，如果你單身的話，更慘，還可能被催婚。只能說你需要拉開一下自己與他人的距離，好處理這些負能量。工作上忙碌的事情將告一段落，稍事休息。情感上則會有不如預期，產生嚴重落差感的狀況。

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