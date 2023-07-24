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大陸 大陸焦點 特派現場

回家發現老婆、孩子「全變鄰居的」！　他得知真相超傻眼

打工回老家發現身份被頂替　妻子、孩子都變鄰居的…真相超傻眼

▲男子打工回老家發現身份被頂替。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸湖北省鄂州市的龔先生近日遇見了一件蹊蹺的事情，自己長期在外打工，回老家後發現妻子、孩子居然成了鄰居的老婆及孩子。不僅如此，妻子還在紙面上和他人又生了「一個孩子」。同時，別人借著他妻子和孩子的戶頭，還多領了120平方公尺的拆遷面積。

今年2月，長期在外打工的龔先生回到老家鄂州市洪洞新區鲊洲村，從村裡一位幹部口中得到了一條難以置信的消息，「他告訴我，我的老婆跟孩子的戶口用到別人的戶頭裡去了，領了120平方公尺還建房。」龔先生當即追問村幹部，對方卻很肯定地說，拆遷還建房早就被領走了，村裡都有記錄。

事後，龔先生趕緊來到鄂州市梧桐湖新區管委會徵地拆遷辦公室查看詳細資料。經過查詢，他發現拆遷領房資料中，自己的妻子和孩子變成了同村鄰居龔某的妻子和孩子。同時，妻子還跟這位龔某辦理了一個「二胎生育證」。龔先生解釋，「這個是我老婆，身份證號也是，但是照片不是本人的。」

龔先生說，鄰居龔某是單身，沒有結過婚。幾年前，他曾經找龔某的弟弟辦過事，當時把戶口本覆印件提供給了龔某的弟弟。龔先生投訴後，村委會對此事進行調查和調解，確定鄰居龔某拿著龔先生的戶口本資料，拼湊了一套家庭婚姻信息，並且以危房改造的名義，申請辦理下來了拆遷還建的相關手續。

媒體調查發現，所謂結婚證明、二胎生育證明均系龔某弟弟偽造，對當時資料進行評估、審核的臨時機構，也因為拆遷安置完成後解散了，假資料如何通過審核無從查證。目前，當地警方已介入，因涉嫌詐騙和偽造公文罪，警方多次聯繫龔某無果，已準備將其列為網上在逃人員。

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