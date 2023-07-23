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盤點「最會存錢、花錢」星座！天秤愛買衣服：注重生活品味

▲▼購物,買東西,百貨公司,逛街（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲雙子座、天秤座及射手座被歸類於「最會花錢」的星座。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

在這萬物齊漲，唯獨薪水不漲的年代裡，有人不怕辛苦地在人生路上追求成功與財富，然而卻也有人抱持著開放與樂觀態度，不會過於計較錢財得失，花錢享受人生樂趣。塔羅牌老師艾菲爾就分析12星座與「金錢的距離」，盤點最會賺錢、最會存錢、最會花錢及懂得錢滾錢的星座名單，更了解自己與金錢的緣分後才有助於賺錢和理財。

艾菲爾盤點12星座誰最會存錢vs.最會花錢？提醒同時要參考自己的太陽及上升星座：

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【最會賺錢】天蠍座、摩羯座、獅子座

天蠍座：具備強大的決策能力和洞察力，能捕捉商機並做出明智的投資決策。你勇於冒險、不怕挑戰，這種勇氣讓你在商業領域脫穎而出。

摩羯座：擁有堅實的能力和出色的執行力，注重目標的設定和規劃並付諸實踐。你勤奮努力、不斷追求進步，讓你在事業上獲得豐厚回報。

獅子座：擁有出色的領導才能和自信，你善於發現機會並勇於追求，對自我能力充滿信心，這種自信讓你在商業競爭中佔據優勢。

【最會存錢】金牛座、處女座、巨蟹座

金牛座：對物質需求不多，懂得控制自己的消費慾望，善於儲蓄和理財。你注重穩定和安全，會為了未來的目標而努力存錢，保持經濟的穩健。

處女座：具備細緻和謹慎的特點，對於理財有很強的觀察力和分析能力。你善於制定預算和規劃，注重財富安全和累積，懂得合理分配和儲蓄。

巨蟹座：對於家庭和親人相當重視，會為了他們著想並儲蓄。懂得理財規劃和投資，善於控制開支。為了未來的安全和幸福而努力存錢。

▲存錢，儲蓄，理財，豬公。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲懂存錢的星座本身物慾低，為了實現目標努力存錢。（示意圖／本報資料照）

【最會花錢】雙子座、天秤座、射手座

雙子座：充滿好奇心和求新求變的特質，喜歡嘗試新鮮事物，但對購物也有著強烈興趣。你很容易被各種誘惑和流行所吸引，常會花錢購買新的物品和體驗。

天秤座：注重外表和品味的你，喜歡購買時尚服飾和美妝產品。你追求平衡和美感，對生活品質高要求，願意花錢打造舒適而優雅的生活環境。

射手座：你追求自由和冒險，喜歡探索新的旅遊目的地和體驗多樣的活動，願意花錢在探險及冒險上，對於享受生活的樂趣態度積極。

【懂錢滾錢】水瓶座、牡羊座、雙魚座

水瓶座：獨立思考和創新的特質，善於找到理財的新方法和機會，對於投資和理財有著深入的了解，善於規劃和管理自身財務，能做出明智決策。

牡羊座：充滿激情和冒險精神，善於發現商機並迅速行動。你有著敏銳的商業嗅覺，願意冒險嘗試新的投資和創業機會。

雙魚座：對於財務有著敏感和直覺，能洞察市場和人們的需求。你有著藝術和創造力，能利用自己的才能和潛力創造經濟價值。

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