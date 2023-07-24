男童泳池溺水5次「救生員救5次」　網怒：家長不見了

▲男童疑似一人在泳池玩水，救生員5度救人，過程中全不見小男童家長。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國廣西近日流傳一段泳池的監控畫面，讓不少網友看了是為之憤怒，因為畫面中，一名男童獨自在泳池內游泳，卻連續5次發生溺水意外，救生員也因此出手5次救人。而在這整個過程中，男童的家長卻完全沒有在現場，放任自己的小孩面臨危險。

根據中國媒體報導指出，這起事件發生於21日，該名男童在泳池內游泳時，先是因為游泳圈太大的關係，結果整個人倒栽蔥栽入水中，手腳還不停掙扎，如此情況發生後，救生員隨即出手撈起男童，同時幫男童更換救生衣。

而雖然救生員幫男童更換成救生衣，但嬌小的男童在水中依舊難以保持自己的平衡，多次發生栽入水中的溺水意外，而男童也因此成為救生員的重點關切對象，只要男童一溺水，救生員隨即就到旁邊撈起男童，次數整整有4次之多。

男童接連5次發生溺水意外，雖然救生員總是在第一時間撈起男童，但看在網友眼裡，不少人都開始在思考「男童的家長呢？」許多網友對男童父母的消失表示憤怒和擔憂，並質疑男童父母沒有履行監護責任。一些網友還擔心，認為父母對孩子照顧不夠恐會對孩子的健康和安全造成嚴重後果。

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