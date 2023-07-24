5縣市更有希望放颱風假！杜蘇芮「最新路徑出爐」估今發海警

記者李宜秦／台北報導

中度颱風杜蘇芮來勢洶洶，中央氣象局預估今日可能發布海上颱風警報，根據最新預測圖顯示，颱風路徑再度往南修正，登陸台灣機會減少，但氣象達人彭啟明示警，颱風暴風圈依然會掃過南台灣，因此各地仍要注意防颱。專家指出，南高屏及花東地區很有希望放颱風假。

▲颱風杜蘇芮最新路徑預測。（圖／氣象局）

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氣象局官網資料指出，今日8時杜蘇芮的中心位置在北緯 15.2 度，東經 126.5 度，以每小時15公里速度，向北北西進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒 45 公尺，七級風平均暴風半徑 250 公里，十級風平均暴風半徑 80 公里。

氣象達人彭啟明在臉書貼文表示，根據氣象局今早八點最新預測，颱風路徑再度偏南修正，雖然中心登陸機會減少，但暴風圈仍掃過南臺灣，東半部及南部仍要多注意。

▲颱風杜蘇芮登陸機會下降。（圖／臉書氣象達人彭啟明）

臉書粉專「林老師氣象站」則表示，由於太平洋高壓勢力較強，因此颱風路徑持續被往南壓，雖然颱風中心可能不會登陸台灣，但「南高屏及花東地區反而更有希望放颱風假」。

天氣職人吳聖宇也在臉書粉專天氣風險貼文中表示，杜蘇芮在接近台灣附近時強度將達到中颱上限，暴風圈範圍還會逐漸擴大，將會變成一個又大又強的颱風，預計氣象局今晚就有機會發布巴士海峽以及台灣東南部海面的海上颱風警報，明天清晨有機會發布台東、屏東一帶的陸上颱風警報，之後海陸警報仍可能會擴及全台灣以及周圍各海域。