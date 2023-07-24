未婚男女快報名　桃園「青年社交快閃」七夕敲鑼登場

▲黃淑芬理事長(中) 常被邀請當現成媒人婆。（圖／南崁文化協會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

想要快快脫單嗎？被動的我們可以再勇敢一些嗎？一場由桃園市蘆竹區中山社區發展協會主辦，南崁文化協會協辦的青年社交快閃活動，即將在8月中旬，假南崁歷史悠久的五福宮敲鑼登場。

南崁文化協會指出，根據行政院性別平等會的統計，桃園市民25歲至40歲之間，未婚男性有159,162人，女生118,359人，男女的比例為4:3；每個人每天行色匆匆，重複忙碌的日子，這城市中的紅男綠女徘迴人間，明明嚮往愛情卻又躊躇不前，日益封閉，每個人都像是一個「繭」，也都處於極度低社交狀態，難以敞開心扉。

有鑑於社區適婚年齡人口趨多，於是常常被邀請當現成媒人婆的黃淑芬理事長，有了這個起案。選定8月19日(星期六)適逢七夕節慶，這具有浪漫色彩的傳統節日，在創建至今有300多年歷史的南崁五福宮，由陳宗賢主委帶領未婚男女虔誠，向月老殿奉祀的月老星君，擲筊祈求姻緣袋、紅線盲抽等，為愛情牽線搭橋，開起一趟微社交之旅…，相信有月老確認過眼神，絕對很可以喔～

當日安排各式活動組合，不用尷尬找話題，透過桌遊、料理製作、繪畫占卜、有氧運動等，在輕鬆愉快氛圍中增進互動和交流，能找到興趣及價值觀相當的朋友。期盼單身的人，都能勇敢為愛破繭，透過一場青年社交快閃，尋找人與人關係真諦；發現不一樣的自己，改變不一樣的生活態度；打開侷限的圈子，遇到更多的人，尋找更多的可能性；喚醒沉睡的愛情，讓所有的相遇都有意義。