▲串連公私部門 九豐格伴手禮《有閒來寮、客來饗樂》音樂會發表。（圖／南崁文化協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

以移居蘆竹區南崁者為成員的南崁文化協會，串連包括蘆竹區公所、尊爵天際大飯店、小魚人文設計等在地公、私部門，共同開發以客家點心為設計核心的「九豐格」伴手禮，27日晚間於南崁光明河濱公園舉辦見面會，吸引200多位民眾到場參與。世居南崁的閩南人李訓正驚訝地說：「一打開看到客家黑糖糕上綴滿白色椰絲，十足的華麗感！」

▲以「客家點心」為設計核心的《九豐格伴手禮》，南崁文化協會邀請即將開幕的《千塘行旅》總經理簡歆瑜協力開發。(圖／南崁文化協會提供)

「九豐格」是南崁文化協會發想的包容性概念產品，邀請在桃園扎根近1/4世紀的尊爵大飯店協力開發，延續對餐食色澤的專注，食材講究簡樸。尊爵餐旅事業即將要開幕的三館─《千塘行旅》總經理簡歆瑜，在率領五星主廚團隊協力研發九種「新米食小品」時，她說：「客家傳統簡樸特色必須堅守，增添美而精緻的藝術感，期望能推升客家餐食的新高度。」

▲九豐格客家伴手禮，以白色系為基底色，黃色作點綴，再以綠色、淡紫色做跳色設計。(圖／尊爵餐旅事業《千塘行旅》總經理簡歆瑜提供)

是「炸春捲」？成為南崁媳婦的在地市議員張桂綿說：「一口咬下，竟然是紅豆麻糬。」閩南人的「麻糬」就是客家人的「粢粑」，堅持讓顧客保有新鮮感的簡歆瑜說：「主廚親自把糯米磨漿成粄脆，送進蒸爐蒸熟，再用杵臼槌打增添黏度，包上春捲皮後，再入鍋定型。口感既酥脆又黏蜜！」

南崁文化協會今年五月初以客家餐盒形式開發「九豐格」首發版，參與開發的小魚人文設計總監游景龍說：「餐食設計必須「先色奪人」，否則色香味，為何『色』排首位？」九豐格客家伴手禮，以白色系為基底的「山藥肉鬆砵仔糕」、「客家素粉粿」、佈滿白椰絲的「黑糖糕」及置中格的和菓子「闔家喜樂」，扮演客家桐花白的定色功能，立於九豐格的「凸」字位；以黃色為基調的焦色「蘿蔔糕」、炸黃「紅豆粢粑捲」及「圓滿綠豆糕」，分站在九豐格的1、3、6格位，好似點綴的頭飾；再以抹茶發糕的綠、芋頭糕的淡紫色，做跳色設計。

世居南崁的蘆竹區長蔡世志表示，2023世界客家博覽會在桃園舉辦，蘆竹區雖未列入「客家文化重點發展區」，但南崁五福宮有「惜字亭」，蘆竹區公所旁正改建的「南崁褒忠亭(義民廟)」有近兩百年歷史，都是南崁客家族裔的生活佐證。

從台中移居南崁10年的張曉莉，最近受訓成為南崁文史小旅行導覽員。拿著九豐格伴手禮的她說：「兩個孩子都在南崁出生，慢慢地覺得這是我孩子的故鄉，也是我的第二故鄉。」

看到這麼多移居者把他鄉變故鄉，父母移居到桃園30多年的簡歆瑜認為，因宜居而願以此為家，為家鄉效力，這就是人與地Bonding的黏結過程。這次和這群南崁文化協會志工一起開發九豐格伴手禮，她說：「桃園市是台灣最年輕的直轄市，這就是我們的活力啊！」

九豐格伴手禮見面會暨《有閒來寮，客來饗樂》音樂會，27日晚間於南崁光明河濱公園登場，市議員張桂綿、錢龍、市府客家事務局專門委員林作嘉、市議員劉勝全辦公室主任陳太陽、市議員許清順辦公室主任劉邦凱亦到場參與。