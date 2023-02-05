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38歲學霸型助理教授找嘸伴　一度懷疑性向...社交尷尬症求解

▲面對社交尷尬症未婚男女，資深社工建議如何打開話匣子撇步？

針對社交尷尬症未婚男女，資深社工建議如何打開話匣子撇步？（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區美滿服務中心表示，隨著兔年來到，許多旅居國外的適婚男女，於回台過年探親兼相親時，希望找到合適對象，明年可以生下龍子女；不過，資深社工發現，這些想脫單的男女，條件優，卻因不知道自己要什麼，或是擔心失敗、沒信心，眼光過高，而成了社交尷尬症，讓人心有不捨而扼腕嘆息。

中壢區美滿中心說，針對社交尷尬症的未婚男女，如果真的無話可說，不妨聊吃的！倘若對方繼續封鎖對話，就要勞動永恆的話題出馬了：「那你比較喜歡吃什麼樣的美食？」話匣子就大開啦，因為相談甚歡，也是邁向婚姻的墊腳石。

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國立大學博士、今年38歲，在國立大學擔任助理教授的A男告訴中壢區美滿服務中心主，他在高中以前都是全校第一名，也是學校球隊長，可算是學校風雲人物，不少老師口中的好學生，也有不少女生示好，但他除了運動外，其他時間都花在書海中，根本不想交女友，考上大學到博士班，也是始終如一。

直到擔任教職，忽然想到應該成家，卻不容易遇到喜歡的人，還懷疑自己是否性向出了問題，幾經思考，赫然發現自己似乎得了社交尷尬症，希望得到解方。

一名在金融機構任職的女經理，報名「個別一對一」聯誼時，提出要求，安排見面時，她不希望上男生的車。「因為太危險啦，萬一被男生怎樣就求救無門！」中壢美滿告訴她，該中心成立38年，不曾發生過接送的不愉快或危險，因為男生學歷、身分證、任職單位等均嚴格檢驗，男生不敢也不可能躁進，更何況是大白天，要她寬心。事實上，金融機構女副理應該見過許多大小場面，有防衛心是好的，但過度防衛，似乎過了頭，間接影響與人互動與婚姻。

一對年過35歲的姊妹花，過年前報名未婚聯誼，兩姊妹異口同聲，元月不相親，因為如果不成就不是「好彩頭」。中壢美滿告訴她們，有部分人說農曆七月及一月不相親，近10幾年來似乎很少聽見，更何況參加未婚聯誼只是認識朋友，何必扯上相親。

此外，還有不少未婚男女眼光太高、擔心失敗，有人對外型、年紀、身高等要求沒有彈性，甚至與異性談話成了「句點王」，根本不易讓對方點頭。

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