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年收400萬女醫開2條件找老公　科技主管年薪600萬一聽秒打槍

▲未婚男女擇偶條件不同，嘆月老不來牽紅線

▲市府聯合婚禮恩愛畫面，讓未婚男女嘆月老不來牽紅線。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不是不婚，是對象難覓！中壢區美滿服務中心指出，不少適婚男女抱怨希望早日「終結單身」，但要遇到相愛的另一半太不容易；經美滿服務中心深入觀察，發現女生「想婚」的急迫性更高，只是不好意思開口，大都擔心高齡產婦或年紀漸長，更有女生急著凍卵，有些女生還主動願意降格以求，嘆月老不來牽紅線！

在國立大學研究所擔任教授的留美博士，到中壢區美滿服務中心希望找一位女老師，但因為教授不用手機，只會騎腳踏車，很多女老師對他避之唯恐不及。今年34歲的公司女秘書說，她要求的條件不多，只要男生有180公分，有房有車，存款超過500萬，不要跟公婆同住，她認為這個要求不過份！

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只是她沒想到40歲以下男生要達到她要求的條件，並不容易。在新竹科學園區任職的張小姐，希望的對象必須要台清交碩士，收入、談吐、外表都要高素質，而且男生不能輪班，必須朝八晚五，只是她在科學園區上班，怎麼不知道科技人上班採「責任制」，要準時下班大不易。

在一家教學醫院當醫師並兼任行政職的女醫師，年收入超過400萬，她告訴中壢區美滿服務中心，安排的男生收入不能比她少，要在她服務的醫院附近買新建獨棟住宅，她不管男生如何通勤只想自己，年收入超過600萬的知名科技研發主管認為，心中只有自己，沒有別人，也許是職場女強人，絕對不是好太太。

一名54歲喪偶的婦人找第二春，她要求男生除了高、富、帥外，必須要有賓士車，因為她是「賓士董娘」，當然要找同等級男生。此外，自認收入高的男生，要女生外在美，至少F罩杯；在公立銀行上班的女行員，表示她的條件不多，男生斯文，經濟好，皮膚白帥，不難吧！台大畢業，年收入將近兩百萬的37歲公司副理，要求男生一定要有房有車，更重要是英文流利，最好在外商工作，星座不能處女座，擔心完美主義難相處。

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