桃園新住民家服中心「新．生活DIY」　家庭親職溝通小撇步

▲桃園新住民家服中心舉辦「新．生活DIY」活動。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府社會局新住民家庭服務中心23日辦理新住民支持性服務方案「新．生活DIY」，活動內容包含新住民生活適應暨家庭溝通技巧、增進親職教育能力及豐富的手作活動，並於活動中安排性別平等宣導，培養新住民家庭瞭解性別平等觀念。

新住民事務科李瓊華科長表示，本次活動參與者有來自大陸、越南及印尼籍的新住民及其家庭成員共同參與，活動過程藉由具趣味性的互動小遊戲、精彩的經驗故事分享等，使參與成員瞭解新住民在臺的角色、臺灣的教育與醫療相關資源、夫妻間的溝通技巧及親子溝通類型等，並讓參與者手作彩繪面具、馬賽克杯墊及精油擴香石。

同時在活動過程中，由參與者進行練習與分享，使新住民及家庭成員看見彼此文化的差異，從而產生不同的想法、生活習慣及溝通方式等，更加能夠從接納、包容的角度出發，並且理解如何有效地使用技巧與家人溝通及互動。

截至112年5月底，桃園市新住民人口數已達6萬5,844人，桃園市政府社會局積極投入新住民照顧服務，以「友善尊重」、「權益保障」、「多元服務」及「培力發展」為原則，而為提升新住民在臺生活適應、與家人溝通的技巧及促進親職教育能力，新住民家庭服務中心於7月2日、9日及23日分別在桃園市新住民文化會館與內壢家庭服務中心辦理新住民支持性服務方案「新．生活DIY」活動。