2023「迎向新生活」系列講座　守護健康家庭幸福！

▲2023「迎向新生活」幸福城市守護您系列講座，邀請崇學馬光中醫診所黃千瑞院長來為勞工朋友講述「疫後中醫保健及預防」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局關照勞工朋友身心靈方面的健康，舉辦2023「迎向新生活」幸福城市守護您系列講座，首場講座10日於南門勞工育樂中心大會議廳舉行，邀請崇學馬光中醫診所黃千瑞院長來為勞工朋友講述「疫後中醫保健及預防」，讓勞工朋友在工作之餘，懂得維持健康的生活增強抵抗力，邁向幸福新生活。

近幾年受疫情因素影響，國人愈加重視保健議題，中醫以調理身體方式達到預防醫學效果，強化自身扺抗力頗有顯著，然而在後疫情時代口罩解禁下，並不代表病毒消失，近期仍不少人感染新冠肺炎，中醫可依體質對症治療，尤其勞工朋友是社會不可獲缺的支柱，需有良好且健康的體魄，才能在後疫情時代重新整隊出發。此次，黃院長從長新冠的症狀講述，並以深入淺出的表達，輔以穴道按摩保健，讓勞工朋友從生動的演講中，受益匪淺，達到良好的學習成效。

勞工局長王鑫基表示，勞工朋友是企業的根基，也肩負社會與家庭的責任，透過藉由黃院長豐富的行醫經驗，讓勞工朋友能從生活取得健康及快樂泉源，並能及早做好各項準備，以維持良好的生活品質，從而提升幸福力。