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蔬食新菜單出爐！花蓮慈院與企業成立研發團隊　吃出健康新生活

▲▼花蓮慈濟醫院與桂冠實業舉行「健康蔬食研發專案團隊」成立儀式。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院與桂冠實業舉行「健康蔬食研發專案團隊」成立儀式。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院與桂冠實業2日於台灣醫療科技展，舉行「健康蔬食研發專案團隊」成立儀式，雙方由花蓮慈院院長林欣榮、副院長羅慶徽、營養科主任劉詩玉，以及桂冠實業董事長王亞倫、營銷中心副總經理王振宇，共同代表進行，並分享素食營養的觀念。

為推廣健康蔬食成為民眾的日常生活，花蓮慈濟醫院與桂冠實業進行蛋白質強化的奶素湯品臨床試驗委託合作，自2021年底開始，針對65歲以上、具肌少症及營養不良風險長者，執行為期十二週的隨機對照研究；從2021年啟動研究至2022年9月底的結果，初步發現若每日攝取含有24-30克蛋白質的奶素湯品可以維持女性長者的肌肉量。

▲▼花蓮慈濟醫院與桂冠實業舉行「健康蔬食研發專案團隊」成立儀式。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「美味、營養、便利」為花蓮慈院與桂冠合作的三大共同目標。花蓮慈院營養科主任劉詩玉表示，去年臨床試驗初步結果顯示營養介入的成效，計畫未來透過健康蔬食研發專案團隊，由院方提供嚴謹的科學研究和臨床數據，以及桂冠實業的冷凍調理研發技術於蔬食冷凍產品的開發，共同研發兼顧這三大原則的健康蔬食產品；期許提供給民眾更多蔬食選擇，希望能透過食品的攝取，幫助有營養風險的民眾能吃得營養又安心。

「與桂冠合作開發蛋白質補充食品並透過臨床試驗，證明就算茹素，只要攝取足夠的蛋白質，也能降低長者肌少症風險；茹素不僅能節能減碳，也可以兼顧營養均衡，好處非常多。」林欣榮院長引述證嚴法師開示「不吃眾生肉，培養慈悲心」，表示「素食」是慈濟人文特色，近幾年來，花蓮慈院結合中醫、腎臟內科、高齡醫學、營養科等團隊專業觀點，透過各種食譜書籍，藉由成分、營養分析及作法，甚至結合時令，希望讓素食的朋友不僅吃得健康，更吃出慈悲智慧，友善大地萬物。

「除了為更多消費者提供美味營養的蔬食選擇，也希望藉由桂冠在實體通路的優勢，讓民眾更便利購買蔬食，進而之提升蔬食的食用意願及頻率。」王亞倫董事長表示，去年桂冠與花蓮慈院開始攜手展開合作計畫，今年更進一步共同成立健康蔬食研發專案團隊；期待透過專案團隊的成立發佈，能讓更多人知道，未來由桂冠提供美味營養的蔬食選擇，是與花蓮慈濟共同用心聯手打造的美味營養新服務。

▲▼花蓮慈濟醫院與桂冠實業舉行「健康蔬食研發專案團隊」成立儀式。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長表示，花蓮慈院團隊從專業觀點，希望讓素食的朋友不僅吃得健康，更吃出慈悲智慧，友善大地萬物。

「健康蔬食研發專案團隊」成立儀式後，接續花蓮慈院羅慶徽副院長的健康講座，介紹萬病之源——肌少症，以預防、偵測及治療三面向一氣呵成，完全顛覆大眾對肌少症的迷失及三觀，破除長久以來根深蒂固的錯誤觀念；羅慶徽指出，素食族群可藉由豆類及全穀雜糧類，攝取到優質且充足的蛋白質；食用植物性蛋白相對於動物性蛋白而言，除了能減少飲食中膽固醇攝取量，植物性來源也含有多酚、膳食纖維等營養素，較易補足現代過度精緻飲食的營養缺口。羅副院長也建議，可以把握「蛋白質互補原則」，利用不同食物含有不同胺基酸的概念，在每日用餐時做正確的營養補充。

王振宇副總經理表示，桂冠營養研究室長期觀察消費者在營養健康攝取上的需求，這幾年也致力於以桂冠最擅長的冷凍調理研發技術和蔬食冷凍產品的研發，將內部許多富含專業食品知識、技術的人才如營養師、飯店主廚、食品技師共同合作於蔬食品項的開發，讓產品兼具蔬食與美味，並以桂冠在經營零售通路多年的行銷品牌經驗，與花蓮慈院共同行銷推廣美味營養的蔬食產品，期望更多消費者可以日常享受蔬食產品。

　　一般人對於素食飲食的觀念，常常著重於蔬菜水果的攝取，而忽略了蛋白質。劉詩玉主任表示，只要擁有正確觀念，素食也能食得健康，均衡營養，而針對不同年齡、體質或症狀，諮詢醫師或營養師調整適合自己的飲食，才是最適當的方法。
 

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關鍵字：

蔬食選擇慈院企業研發健康新生活

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