綠島蘭嶼減廢新生活！試辦一次性飲料杯減量　推出專屬環保杯

▲▼蘭嶼及綠島首度試辦一次性飲料杯減量計畫，打造專屬兩地的環保杯，提供遊客、島民租賃使用。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為營造離島觀光及環境新生活，台東縣環保局自今年元月起在蘭嶼及綠島首度試辦離島一次性飲料杯減量計畫，打造專屬兩地的環保杯，提供遊客、島民租賃使用，期望讓「重複使用取代一次性使用」變成一種旅遊風格、一種生活習慣，減少離島一次性飲料杯垃圾的產生。

台東縣政府表示，蘭嶼、綠島是台東重要的觀光旅遊勝地，自然壯闊的島嶼風情是兩離島的觀光生命，我們更應該共同守護這片美好的淨土，台東縣是個幸福宜居城市，近年來及推動慢經濟，期望民眾來到台東旅遊時，能以怡然自得的慢步調體驗恬靜生活，停下腳步去感受臺東每一處的氛圍，結束旅程時，揮一揮衣袖，不留下一點垃圾，減少離島土地及居民的負擔，永遠保持這片土地的自然美貌。

環保局指出，依據台東觀光旅遊網去年統計，蘭嶼及綠島雖受到疫情的影響， 仍有超過23萬名遊客登島旅遊，為了減少旅遊過程中產生的一次性飲料杯垃圾，環保局設計並打造蘭嶼及綠島2款離島專用環保杯，並試辦環保杯租賃活動，在試辦期間，提供旅客及島民租賃使用，民眾可持離島專屬環保杯至店家、便利超商購買飲品，也可以透過環保署奉茶行動APP到島上的加水站使用，打造屬於蘭嶼及綠島特色的減廢新生活。

環保局說明，蘭嶼及綠島環保杯租賃自1月份開始試辦以來，目前已借出近500杯，試辦期間至3月31日止，並將依照試辦期間的執行經驗進行調整，未來也計畫將持續推動離島環保杯租賃活動，目前綠島有5個租借站5個歸還站，包括南寮漁港、綠島機場和綠島鄉公所，7-11綠島門市和叮哥綠島店可借可還；另外還有5個僅供還杯的地點，分別在免稅商店、溫泉超商和火燒島潛水民宿等3間旅宿；蘭嶼則有4個借還站，包括開元漁港、蘭嶼鄉公所和島上的2家7-11；另外蘭嶼航空站可還杯，目前環保杯不考慮販賣，在試辦期間，歡迎民眾到島上體驗使用。

