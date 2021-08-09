台南再次+0　黃偉哲籲請市民落實防疫新生活、防治病媒蚊

▲台南市長黃偉哲呼籲市民朋友，落實防疫新生活及防治病媒蚊，防疫情與登革熱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，中央流行疫情指揮中心9日公告，全國新增4例本土個案，台南再度+0，黃偉哲呼籲市民朋友落實防疫新生活及防治病媒蚊，防疫情與登革熱。

台南市長黃偉哲表示，9日沒有新的確診病例，但前一波的外縣市確診案例足跡有來台南，被匡列的接觸者因為隔離期限還沒有到，採檢結果還沒出來，不過市府會密切注意他們健康狀況。另外，在父親節假期約有2萬1千多名返鄉的旅客，呼籲這些各位市民朋友返鄉後，要做好自身的健康防護和管理，把自己的跟家人的健康照顧好。

衛生局長許以霖表示，COVID-19公費疫苗預約平台第05期預約接種於9日中午12時截止，接種期程自8月11日至8月17日，並視疫苗供應情形調整接種場次；台南市自展開COVID-19疫苗接種作業至8日，台南市共接種638772劑次，疫苗劑次涵蓋率34.2％。

另外，指揮中心6日宣布全國二級疫情警戒延長至8月23日，黃偉哲市長則提醒市民務必落實防疫新生活，包括除飲食外，外出全程佩戴口罩；確實執行實聯制登記措施；保持社交安全距離；營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人），室外空間至少1米/人（1平方米/人）；集會活動人數上限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫；餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

連續數日的大雨後，本週台南雨勢將趨緩，恢復典型夏季炎熱氣候，環保局長謝世傑呼籲市民雨後留意環境是否出現積水；住家、工作地、內外環境盆栽、容器、帆布、屋簷排水槽、防火巷後溝、陽台、地下室及房屋頂樓的積水易孳生登革熱病媒蚊，請大家落實「巡、倒、清、刷」，避免登革熱找上門。

黃偉哲也說，防治COVID-19肺炎擴散之餘也不能忘記登革熱，登革熱的高峰期又來到，台南必須要做好相關的防治，誰也不希望走了COVID-19又來了其他的疾病，像現在台南的日本腦炎也已經四例了，而登革熱和日本腦炎都是靠蚊子傳播，所以他誠心呼籲大家要落實防治病媒蚊，請大家做好「巡、倒、清、刷」環境的清潔工作。

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