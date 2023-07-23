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影／賴清德獲贈漫畫版肖像　摘金漫畫家：在台灣畫漫畫是有未來的

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人暨副總統賴清德今（23日）晚間9點於官方YouTube頻道發布「賴桑去叨位」第五集《與漫畫家相遇》。賴清德前往台北市赤峰街的獨立書店「奎府聚書店」，與台灣漫畫家張季雅、左萱、韋蘺若明對談，並獲得漫畫家致贈親筆肖像畫。其中從事漫畫工作十年的韋蘺若明表示，感受到漫畫圈因政府支持而逐漸變好，現在覺得在台灣畫漫畫是有未來的。

▲▼影／賴清德獲贈漫畫版肖像　摘金漫畫家：在台灣畫漫畫是有未來的。（圖／翻攝自賴清德YouTube）

▲賴清德訪問摘金漫畫家。（圖／翻攝自賴清德YouTube）

賴清德在《與漫畫家相遇》影片中，前往常有漫畫家出沒的奎府聚書店，這是一間以地方與記憶作為選書方向的獨立書店。身為棒球迷的賴清德，於書店中尋找張季雅所著的《帶我去球場》，這是一本畫出中華職棒熱情與軌跡的漫畫。隨後賴清德則在書店中遇見了作者本人，當看見張季雅於紙上畫畫時，賴清德也向她問起漫畫家的創作過程，張季雅則分享，她習慣先在紙上整理思緒、紀錄想法，再到電腦上作業。

韋蘺若明在《送葬協奏曲》中畫出禮儀師的職人生活，於素有漫畫界諾貝爾獎之稱的日本國際漫畫賞摘下金獎，獲得國際青睞。賴清德十分好奇她如何取得畫中素材，韋蘺若明回應，素材都是她親自去葬儀社，採訪禮儀師的感受而來。

賴清德見到左萱，則主動提起左萱的作品《神之鄉》，描繪左萱故鄉桃園大溪關聖帝君聖誕廟會故事的漫畫，後來也改編為同名電視劇。賴清德則興奮地說「在電視上我有看過，關聖帝君的生日（農曆）6月24號！」，對此，左萱感到又驚又喜，十分雀躍。

隨後漫畫家們也和賴清德分享漫畫工作甘苦談，韋蘺若明感性表示，「入行十年，有感受到漫畫圈因為政府的支持，而慢慢變好，現在會覺得，在台灣畫漫畫是有未來的。」賴清德也說，漫畫家們勇敢投入這個領域，並且做出成績，期許漫畫家在不同的領域，一起為台灣加油。

席間韋蘺若明特別贈送賴清德一幅肖像畫，賴清德收到後開心地說「這個很棒，未來可以做名片」，而張季雅和左萱也分別在賴清德現場購買的漫畫內頁裡作畫，賴清德則看著漫畫版的自己說「我有這麼帥嗎？」，引起眾人開懷大笑。

賴清德接著打趣表示，他可以畫漫畫家的樣子，作為回贈的禮物，這番話讓三位漫畫家笑得合不攏嘴。賴清德此行購入《神之鄉》、《異人茶跡》、《送葬協奏曲》及《芭蕉的芽》等數本漫畫，離開書店前，他也笑著說「我滿載而歸」。

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，賴清德熱愛棒球，但因政務繁忙，較少走進球場觀賽，因此，特別選購《帶我去球場》，希望從台灣漫畫家的作品，享受棒球的樂趣。同時，期待藉由影片呈現賴清德對於文藝活動的支持，與漫畫家交流，了解漫畫家的大小事。

郭雅慧指出，影片最後大學生使用文化幣快速結帳，則是為了鼓勵18至21歲青年使用成年禮金1200點文化幣，折抵藝文消費，近期更推出獨立書店點數放大專案，加碼點數消費2點回饋1點，盼青年以實際行動支持台灣原創漫畫與藝文產業。

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