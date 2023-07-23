南警最萌國民外交　馬籍小小波麗士報到體驗　

▲台南市警局2023年暑期青春專案-小小警察體驗營系列活動，7月22日、23日在警察局辦理2個場次，居住溪北地區的市民朋友可以就近在新營的警察局參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局為增進市民朋友犯罪預防及交通安全知能，運用多元創意宣導的方式拉近警民距離，讓安全觀念從小紮根，特別辦理2023年暑期青春專案-小小警察體驗營系列活動，不僅在7月1日、2日於永康分局辦理2場次，7月22日、23日在警察局辦理2個場次。

活動讓居住溪北地區的市民朋友可以就近在新營的警察局參加，藉由沉浸式關卡角色扮演體驗，透過遊戲互動中寓教於樂，讓參與親子瞭解警察工作內容，拉近小朋友與警察的距離，建立正確法治觀念，進而認識到看似嚴肅的警察工作，其實是在保護市民，而在帥氣的警察制服底下，更是藏著溫柔熱忱的心，守護大家生活，過得更安全、更安心。

活動當日，不僅有許多家長帶著手舞足蹈的小朋友們進入平常不會進入的警察局大門，畫面相當有趣，而在報到後，更穿上由警察局特別準備的小小警察制服，由警察大哥哥、大姊姊們帶領、交付警察任務，看著小朋友們化身小小警察表情認真又可愛，透過精心設計的關卡，體驗維護治安及交通的警察工作，也期許透過小朋友的參與，將體驗營所學在回家後傳遞到家中長輩中，增進全家安全觀念，共同協助宣導，日後出遊可以提醒大人遵守交通規則，如果家人接到可疑電話時，也可以提醒阿公阿嬤要趕快打165或是110找警察協助！

更令人驚喜的是，這次除了有特地從外地慕名參加的小小警察外，還有來自馬來西亞的華僑小朋友分享說他來到台灣後，才知道警察大哥哥姊姊可以這麼親近的，媽媽則笑著說台灣警察確實讓人覺得專業、安心且沒有距離，這次活動令他們大開眼界，大人小孩都十分開心。

台南市政府提出在地化、趣味化及生活化三化宣導策略，持續辦理各項親子活動，結合在地特色，利用創意互動吸引民眾，同時讓參與孩童加深印象，從小具備正確守法觀念，更重要的是從認識警察工作到認同警察，從體驗瞭解到參與協助，共同攜手合作，安全加值，幸福升值，打造台南為安全宜居城市，讓下一代安全成長茁壯。