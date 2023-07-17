抓到了！假冒成大學生誆車禍借錢就醫　「老實男」落網身分曝光

▲台南市警二分局據報喚涉案之林姓男子到案，並依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO文指控有人假冒成大學生，自稱才剛剛自撞受傷急需去奇美醫院急診，但人生地不熟又沒帶健保卡，向民眾借錢就醫，民眾一時心軟同情而借他1500元，對方一再言謝也說隔天中午前就會來還錢，但卻一去不返，提醒民眾注意勿受騙，台南市警二分局指出，已傳喚涉嫌人林姓男子到案說明，並依法究辦。

有網友在臉書社PO文指出：「週一下午在門口庭院整理花草時，有個看似老實的年青人騎著一輛撞痕累累的老舊摩托車過來跟我求救。他言因為剛從高雄搬來台南就讀成大，剛剛自己自撞倒受傷急需去奇美醫院急診，但因為人生地不熟又沒帶健保卡，只拿出身分證，台南市民卡和成大電腦技術士證件給我看，希望我能借他錢就醫，他一再強調自己不是亂七八糟的壞小孩，我一時心軟同情他而借他1500元，雖然他一再言謝也說明天中午前就會來還錢，只是至今仍然讓人失望」；網友說：「失錢事小，被騙的感覺真的很差，而且我擔心那3張證件可能是他撿到或偷來騙人，擔心他會一再用來騙人，所以在此發文警惕大家別跟我一樣受騙喔！公布證照請大家留意一下，如果是你本人遺失的話希望已經報警遺失了吧…」。

此文一出引起網友熱議，都說該男子是騙子，原PO說：「看了大家留言，發覺他是一個慣犯，我已經完成報案了，但願可以將他繩之以法以免有人再像我一樣白癡上當喔！也希望證件本人不要受所害…，希望大家不要像我一樣被騙啊…」。

市警二分局指出，被害婦人於7月10日下午5時許在住家門口，遇見1位不認識之男子，以發生車禍身上未帶金錢就醫為由，趁機借款1500元得逞。事後卻無法取得聯絡且未依約前來還款。被害人於7月16日晚上8時許至二分局長樂派出所報案，案經員警受理後積極調查，迅速查明該借錢未還之林姓男子並帶回調查中。該男行為可能涉嫌詐欺、侵占（身分證件）及偽造文書等罪嫌，將於調查後依法究辦。