　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抓到了！假冒成大學生誆車禍借錢就醫　「老實男」落網身分曝光

▲台南市警二分局據報喚涉案之林姓男子到案，並依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局據報喚涉案之林姓男子到案，並依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO文指控有人假冒成大學生，自稱才剛剛自撞受傷急需去奇美醫院急診，但人生地不熟又沒帶健保卡，向民眾借錢就醫，民眾一時心軟同情而借他1500元，對方一再言謝也說隔天中午前就會來還錢，但卻一去不返，提醒民眾注意勿受騙，台南市警二分局指出，已傳喚涉嫌人林姓男子到案說明，並依法究辦。

▲台南市警二分局據報喚涉案之林姓男子到案，並依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有網友在臉書社PO文指出：「週一下午在門口庭院整理花草時，有個看似老實的年青人騎著一輛撞痕累累的老舊摩托車過來跟我求救。他言因為剛從高雄搬來台南就讀成大，剛剛自己自撞倒受傷急需去奇美醫院急診，但因為人生地不熟又沒帶健保卡，只拿出身分證，台南市民卡和成大電腦技術士證件給我看，希望我能借他錢就醫，他一再強調自己不是亂七八糟的壞小孩，我一時心軟同情他而借他1500元，雖然他一再言謝也說明天中午前就會來還錢，只是至今仍然讓人失望」；網友說：「失錢事小，被騙的感覺真的很差，而且我擔心那3張證件可能是他撿到或偷來騙人，擔心他會一再用來騙人，所以在此發文警惕大家別跟我一樣受騙喔！公布證照請大家留意一下，如果是你本人遺失的話希望已經報警遺失了吧…」。

此文一出引起網友熱議，都說該男子是騙子，原PO說：「看了大家留言，發覺他是一個慣犯，我已經完成報案了，但願可以將他繩之以法以免有人再像我一樣白癡上當喔！也希望證件本人不要受所害…，希望大家不要像我一樣被騙啊…」。

▲台南市警二分局據報喚涉案之林姓男子到案，並依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局指出，被害婦人於7月10日下午5時許在住家門口，遇見1位不認識之男子，以發生車禍身上未帶金錢就醫為由，趁機借款1500元得逞。事後卻無法取得聯絡且未依約前來還款。被害人於7月16日晚上8時許至二分局長樂派出所報案，案經員警受理後積極調查，迅速查明該借錢未還之林姓男子並帶回調查中。該男行為可能涉嫌詐欺、侵占（身分證件）及偽造文書等罪嫌，將於調查後依法究辦。

ET快訊
F級貴婦網紅偷吃小王　富商尪裝針孔拍下喇舌片
快訊／海軍眷舍發現「一具白骨」
AV導演爆「台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地」！1周吃2個價碼曝
AMD蘇姿丰抵台！陽明交大：7／20頒授名譽博士學位
「4G升5G」吃到飽499元！　內行曝問題：別傻了
快訊／午後雷雨全面開炸！　16縣市大雨特報
快訊／大雷雨轟3縣市　「示警區域」出爐！連炸1小時
快訊／要女學生「不穿內褲拍辣照」　狼師性騷成立…終身不聘任

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東2國中女共乘機車撞護欄摔邊坡　1人腿骨折變形

北檢大選查察小組揭牌　3大工作重點「最高檢舉獎金1500萬」

快訊／基隆暖暖影劇新城眷舍驚見「一具白骨」！　 警調查中

水樂園投幣吹風機爆火花！小五女手燙傷衣燒破　劍湖山說話了

路口直接左轉...嘉義騎士遭後方轎車撞飛翻滾！送醫不治

F級貴婦網紅偷吃小王　富商尪裝針孔拍下喇舌片挨告...判賠15萬

抓到了！假冒成大學生誆車禍借錢就醫　「老實男」落網身分曝光

快訊／要女學生「不穿內褲拍辣照」　金門狼師性騷成立…終身不聘任

17歲少年被誤抓…左臉裂開縫17針毀容！3警「過失傷害、瀆職」函送

擅闖「陶朱隱園」！在一戶18億的豪宅大廳閒晃　21歲男下場曝

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

台東2國中女共乘機車撞護欄摔邊坡　1人腿骨折變形

北檢大選查察小組揭牌　3大工作重點「最高檢舉獎金1500萬」

快訊／基隆暖暖影劇新城眷舍驚見「一具白骨」！　 警調查中

水樂園投幣吹風機爆火花！小五女手燙傷衣燒破　劍湖山說話了

路口直接左轉...嘉義騎士遭後方轎車撞飛翻滾！送醫不治

F級貴婦網紅偷吃小王　富商尪裝針孔拍下喇舌片挨告...判賠15萬

抓到了！假冒成大學生誆車禍借錢就醫　「老實男」落網身分曝光

快訊／要女學生「不穿內褲拍辣照」　金門狼師性騷成立…終身不聘任

17歲少年被誤抓…左臉裂開縫17針毀容！3警「過失傷害、瀆職」函送

擅闖「陶朱隱園」！在一戶18億的豪宅大廳閒晃　21歲男下場曝

吳沛嘉成熟心態看待揶揄　當直播主要獲得經紀公司同意

她稱716為「真相大白遊行」　凸顯綠營得分題：主攻女性選民

日本行「團費1人4萬」全他出！男苦惱：怎向女友討　網一看酸爆

10公斤虎斑貓守碗架「等第二頓飯」　討食不成倒地情勒：餓到昏倒

全力查賄防制暴力　南檢「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

柯文哲演唱會「幕後花絮」曝光　網熱議：彷彿是有在節拍上

被公司資遣！他超受傷「不到30歲就要領補助」　過來人安慰

白飯之亂惹爭議！詹子晴緩頰「希望大家互相體諒」心疼員工

2歲害羞汪「阿桃」喜獲新主人　全家疼愛：很像以前養的狗狗

勇士連兩季要的亞洲外援是他！　巴爾菲特再度加盟

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

偷吃失戀女激戰30多次　人夫體力不支分手了

最貪內幕！3.6億毒品盜賣案破獲　緝毒英雄認罪、長官慘了

夫偷吃17年癌逝！陪唱妹挨告少賠一半

台中巿富二代敗光千萬祖產　開保時捷運毒被逮

工程師被炒秒格式化電腦　加班上購物網也挨告

嘉義廟會爆炸原因大逆轉　垃圾紙箱採獲黑色火藥

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

剛上完大夜班！護理師回家路上自撞亡

擅闖「陶朱隱園」　21歲男下場曝

即／台61蘆竹段橋下驚見女屍！疑遭人丟包死因不明

更多熱門

相關新聞

「成大生」摔車求救：我不是壞小孩！結局傻眼

「成大生」摔車求救：我不是壞小孩！結局傻眼

現今由於太多詐騙，使得很多人想要幫忙別人，也不敢幫忙。台南一名婦人分享，近日遇到一名看起來很老實的年輕人稱自撞急需醫藥費，由於對方一再強調不是壞小孩，也有拿出證件，因此心軟給了1500元，結果最後才知對方是慣犯，因此已報警處理。

A走「双喜電影」1.2億　女會計2度遭起訴

A走「双喜電影」1.2億　女會計2度遭起訴

熱心民眾舉報　持槍男睡夢中被逮

熱心民眾舉報　持槍男睡夢中被逮

台南旅遊車輛突故障困路中南警協助推車脫困

台南旅遊車輛突故障困路中南警協助推車脫困

快訊／國道槽車匝道翻覆　運將腿部骨折送醫

快訊／國道槽車匝道翻覆　運將腿部骨折送醫

關鍵字：

成大學生車禍借錢詐欺南警詐欺

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

爸爸身分證中2碼免費爽吃王品龍蝦

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

米砂罕曝黑髮照！網：完全變個人

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

雨彈開轟！10縣市「大雨特報」

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」

「蒟蒻講幹話」死訊引議！老婆回應了

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面