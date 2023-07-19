婦人心臟病突發求救卻報錯地址　南警透過隻言片語緊急救援成功

▲蔡姓婦人突發心臟病求救卻報錯地址，歸仁分局警方分秒必爭，深夜緊急救援成功，獲家屬感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區一名蔡姓婦人，17日凌晨3時許在家中因為嚴重胸悶心悸，撥打110求助，警方獲報後迅速抵達現場，但發現報案地址係一麵攤且已打烊，警方電話回撥，透過手機基地台、蔡婦快失去意識的隻言片語，拼湊找到蔡婦正確地址，及時將心臟病突發的蔡婦送醫急救救回一命。

警方回撥報案人電話，只聽見報案人蔡婦聲音微弱、痛苦呻吟，無法清楚陳述正確地址。所長賴信宏及警員黃鈵閎立即回報勤務指揮中心，請求定位手機發話的基地台，同時以電話耐心詢問報案人所在位置，惟當時報案人因狀況危急，幾近失去意識，僅以孱弱聲音告知「住大順街」、「大樓」等即未再有聲息，警方火速趕往大順街周遭各處大樓，逐棟逐層搜尋，歷經多時，終於找到獨居之報案人，蔡婦，但她已昏迷倒臥地上，經通知救護人員到場緊急處理，認應係心臟病突發，所幸立即送醫急救救回一命，當事人及家屬對於警方鍥而不捨、視民如親之精神深表感佩。

歸仁警分局分局長邱顯良表示，為民服務是警察重要工作事項，每當有緊急為民服務案件，即比照重大刑案辦理，尤其是重症患者，情況更是危急，務必秉持同理心全力以赴，與時間賽跑，避免憾事發生，對於本案員警積極任事，成功救護民眾生命，表示嘉勉與肯定。