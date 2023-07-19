　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

婦人心臟病突發求救卻報錯地址　南警透過隻言片語緊急救援成功

▲蔡姓婦人突發心臟病求救卻報錯地址，歸仁分局警方分秒必爭，深夜緊急救援成功，獲家屬感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡姓婦人突發心臟病求救卻報錯地址，歸仁分局警方分秒必爭，深夜緊急救援成功，獲家屬感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區一名蔡姓婦人，17日凌晨3時許在家中因為嚴重胸悶心悸，撥打110求助，警方獲報後迅速抵達現場，但發現報案地址係一麵攤且已打烊，警方電話回撥，透過手機基地台、蔡婦快失去意識的隻言片語，拼湊找到蔡婦正確地址，及時將心臟病突發的蔡婦送醫急救救回一命。

警方回撥報案人電話，只聽見報案人蔡婦聲音微弱、痛苦呻吟，無法清楚陳述正確地址。所長賴信宏及警員黃鈵閎立即回報勤務指揮中心，請求定位手機發話的基地台，同時以電話耐心詢問報案人所在位置，惟當時報案人因狀況危急，幾近失去意識，僅以孱弱聲音告知「住大順街」、「大樓」等即未再有聲息，警方火速趕往大順街周遭各處大樓，逐棟逐層搜尋，歷經多時，終於找到獨居之報案人，蔡婦，但她已昏迷倒臥地上，經通知救護人員到場緊急處理，認應係心臟病突發，所幸立即送醫急救救回一命，當事人及家屬對於警方鍥而不捨、視民如親之精神深表感佩。

▲蔡姓婦人突發心臟病求救卻報錯地址，歸仁分局警方分秒必爭，深夜緊急救援成功，獲家屬感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁警分局分局長邱顯良表示，為民服務是警察重要工作事項，每當有緊急為民服務案件，即比照重大刑案辦理，尤其是重症患者，情況更是危急，務必秉持同理心全力以赴，與時間賽跑，避免憾事發生，對於本案員警積極任事，成功救護民眾生命，表示嘉勉與肯定。

ET快訊
高雄冰店44人中毒　「她開第一槍」遭肉搜狂罵
獨／「列柯歧視言論」被館長公審！　女回應了
坤達出走《木曜4》？　經紀人回應了
北漂賺5萬存不到錢！　「回南部更絕望」全場戰翻
陳紫渝戀愛「男粉還支持嗎？」　PTT反應曝光
一餐4200！「全台最高Buffet」試吃心得曝光
杜蘇芮生成機率8成　專家曝「1關鍵」可能閃過台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「一開門就來」屏東男坐農會7hrs不走　內埔警出奇招奏效

5大金融機構行員機警攔詐58萬　里港警分局長頒獎勵金致謝

高屏二期稻作驚見瘤野螟　高雄農改場籲農友加強防治

婦人心臟病突發求救卻報錯地址　南警透過隻言片語緊急救援成功

暑期打詐不停歇　南警埋伏查獲白牌車取簿手

新北增加整體防洪戰力　提前完成24組抽水機組更新

新北三重後竹圍公園新風貌　汪汪臘腸狗主題遊具超吸睛

三峽納涼季開跑！新北三寶度炎夏日　消暑茶點飲搶先嚐

偏鄉小黃狗「脛腓骨」骨折　新北動保處急手術救回險截肢

新北消防夏令營開跑！400名小朋友匍匐在地　躲濃煙超逼真

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

敢告NO哥就處理 小紅老師發不自殺聲明｜20230718 ET午間新聞

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

「一開門就來」屏東男坐農會7hrs不走　內埔警出奇招奏效

5大金融機構行員機警攔詐58萬　里港警分局長頒獎勵金致謝

高屏二期稻作驚見瘤野螟　高雄農改場籲農友加強防治

婦人心臟病突發求救卻報錯地址　南警透過隻言片語緊急救援成功

暑期打詐不停歇　南警埋伏查獲白牌車取簿手

新北增加整體防洪戰力　提前完成24組抽水機組更新

新北三重後竹圍公園新風貌　汪汪臘腸狗主題遊具超吸睛

三峽納涼季開跑！新北三寶度炎夏日　消暑茶點飲搶先嚐

偏鄉小黃狗「脛腓骨」骨折　新北動保處急手術救回險截肢

新北消防夏令營開跑！400名小朋友匍匐在地　躲濃煙超逼真

「一開門就來」屏東男坐農會7hrs不走　內埔警出奇招奏效

午後1點來更便宜！爽玩水樂園整天「只要299元」　露鮪魚肚399元

郭台銘訪北農意在「辣個男人」！　想看韓國瑜建立的激勵制度

最新役男體位標準大公開！體檢吃胖閃兵退流行「報效國家才是真男人」

東京3間新開飯店！走路2分到車站、頂樓近看晴空塔　下樓就是淺草寺

喝1碗綠豆湯！40歲男醒來「手腳無力、口齒不清」… 醫嘆：中風了

錯失金曲獎反變大贏家！　陳建瑋「9年庫存CD被搶光」網站急關閉

德甲霸主拜仁27比0狂虐對手　悍將金玟哉見證新東家超猛火力

少年住教會遭猥褻！連16天被噁男「隔內褲狂吸」　崩潰求救

郭書瑤突脫口「要去見男友」！被拍同框照公開身分：來新加坡陪我約會

地方熱門新聞

三重後竹圍公園新風貌　臘腸狗主題遊具超吸睛

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

迎接世客博　青埔四大建設陸續完工

新北提前完成24組抽水機組更新

三峽納涼季開跑　消暑茶點飲搶先嚐

交通處罰記點新規定　1年內記12點吊照2個月

南警埋伏查獲白牌車取簿手

偏鄉小黃狗骨折　新北動保處手術救回

停白線也可能吃罰單　中壢200車主挨罰

婦人心臟病突發求救卻報錯地址

南投縣政府提醒平均地權條例修正重點

新北消防夏令營開跑　400名小朋友匍匐在地

自稱忘記機車停放處求助　東港警載返家看到機車在車庫

瘤野螟現蹤　高雄農改場籲農友加強防治

更多熱門

相關新聞

南警埋伏查獲白牌車取簿手

南警埋伏查獲白牌車取簿手

台南警方日前接獲報案，有民眾遭騙取提款卡與存摺等物，包裝成貨物將運送至超商，警方將計就計於超商進行埋伏，成功查獲取簿手，該名28歲許姓男子竟為白牌車司機，取件代價1000元，許男雖表示不知情，但全案仍依詐欺與洗錢防制法罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

偏鄉小黃狗骨折　新北動保處手術救回

偏鄉小黃狗骨折　新北動保處手術救回

假冒成大學生誆車禍借錢就醫　「老實男」被抓到了

假冒成大學生誆車禍借錢就醫　「老實男」被抓到了

熱心民眾舉報　持槍男睡夢中被逮

熱心民眾舉報　持槍男睡夢中被逮

台南旅遊車輛突故障困路中南警協助推車脫困

台南旅遊車輛突故障困路中南警協助推車脫困

關鍵字：

心臟病求救南警救援

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

28歲新婚人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

最美里長陳紫渝「超壯新歡身份曝光」！

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

桃園捷運綠線施工挖出「4000年前文物」

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

王大陸蔡卓宜爆分手「現蹤台北」！她被拍大街崩潰快哭

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面