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台南運將警員攜手接力　助臨盆孕婦7分鐘到醫院...母子均安

▲在台南市警六分局警車鳴笛開道下，協助孕婦乘坐的計程車在7分鐘快速到達郭綜合醫院順利就醫生產，母子均安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲在台南市警六分局警車鳴笛開道下，協助孕婦乘坐的計程車在7分鐘快速到達郭綜合醫院順利就醫生產，母子均安。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名兼職開Uber的23歲司機鍾瑋澤，17日晚間在南區金華路1段搭載1名孕婦與其母親，孕婦緊張地說似乎快要臨盆，有出血情況，須緊急趕到醫院，鍾男載客後遇到六分局警車，他馬上請求警車協助鳴笛開道幫忙送醫，在7分鐘內安抵郭綜合醫院就醫順利生產，母子均安。

▲在台南市警六分局警車鳴笛開道下，協助孕婦乘坐的計程車在7分鐘快速到達郭綜合醫院順利就醫生產，母子均安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高雄餐旅大學畢業，在台南1家旅館擔任職員的鍾瑋澤，晚上還兼職開Uber計程車，他十分勤奮認真拚雙薪工作，17日晚上8時30分許，他接獲公司APP派遣到南區金華路1段某巷內搭載1名30多歲的孕婦與其母親，孕婦上車後神情有些緊張，並說可能羊水破了，有點出血，要趕到醫院生產！

▲在台南市警六分局警車鳴笛開道下，協助孕婦乘坐的計程車在7分鐘快速到達郭綜合醫院順利就醫生產，母子均安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鍾男立即安慰孕婦，若路上有看到警車，會請警車幫忙開道，讓她能快些到醫院。鍾男載上孕婦及其母親，一路往郭綜企醫院駛去，果然開車不久即看到路旁有1輛市警六分局鹽埕派出所的巡邏警車，他立即趨前攔下警車，告知員警「車內有位孕婦需要快些就醫，請波麗士大人幫忙開道」。

▲在台南市警六分局警車鳴笛開道下，協助孕婦乘坐的計程車在7分鐘快速到達郭綜合醫院順利就醫生產，母子均安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲在台南市警六分局警車鳴笛開道下，協助孕婦乘坐的計程車在7分鐘快速到達郭綜合醫院順利就醫生產，母子均安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警獲悉，馬上駕巡邏警車鳴起警笛及警示燈在前開道，引導鍾男的Uber快速前行，原本預計要花費近20分鐘的車程，在警方幫忙開道、減少停等紅燈的情況下，計程車僅約7分鐘就抵達郭綜合醫院，鍾男與兩位員警協助孕婦就醫，孕婦與其母親感謝運將與員警的幫忙。

而孕婦就醫後順利生產母子均安，警民愛心連線合作共同完成助人美事。

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