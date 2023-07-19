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暑期打詐不停歇　南警埋伏查獲白牌車取簿手

▲台南市警永康分局，埋伏緝獲詐騙集團許姓白牌車取簿手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局，埋伏緝獲詐騙集團28歲許姓白牌車取簿手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南警方日前接獲報案，有民眾遭騙取提款卡與存摺等物，包裝成貨物將運送至超商，警方將計就計於超商進行埋伏，成功查獲取簿手，該名28歲許姓男子竟為白牌車司機，取件代價1000元，許男雖表示不知情，但全案仍依詐欺與洗錢防制法罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

台南市警永康分局大灣派出所，日前接獲白河分局白河派出所轉報，其受理有民眾遭詐騙提款卡，以交貨便方式宅配到永康轄區內超商，警方研判近日將會有取簿手前來領取，於是與超商店員合作，以便衣埋伏在超商角落，以逸代勞，等候取簿手前來。

▲台南市警永康分局，埋伏緝獲詐騙集團許姓白牌車取簿手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局大灣派出所蘇御剴、鄒逸修員警獲報埋伏超商內，見1名可疑男性成功領取詐騙包裹後，上前進行盤查，經查證為詐騙集團許姓取簿手。許嫌表示係透過通訊軟體與該集團聯繫，執行取、交貨，全案依刑法詐欺、洗錢防制條例等罪嫌偵辦。

永康分局分局長甘炎民表示，常有不法人士行不法之事，詐騙集團常用各式手法使不知情民眾案淪為詐騙集團的幫兇，提醒民眾面對可疑情事時，可以至派出所詢問。警方除持續加強查緝集團性詐欺犯罪，瓦解幕後犯罪組織外，未來將持續透過多元的宣導管道，強化民眾「識詐」的能力，共同協力打擊詐欺犯罪。

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