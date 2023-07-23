嚴防杜蘇芮成災　 五河局落實防汛整備

▲「雲林至嘉義系統送水管備援複線工程-雲嘉複線水管橋」防汛整備督導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林、嘉義報導

依據中央氣象局天氣預報，杜蘇芮颱風可能於下周一起影響台灣帶來雨勢，經濟部水利署第五河川局面對颱風未來可能造成的降雨，嚴加整備、落實各項防汛措施，並與轄區內雲嘉縣市府，維持通暢之橫向聯繫管道，共同為防災努力。

第五河川局因應杜蘇芮颱風來襲，嚴加檢核抽水站、移動式抽水機組、在建工程及破堤施工案件之防汛整備情形，將滯洪池放空以預留滯洪空間，落實水門前雜物及淤積清理，針對淹水感測器及水位計等感測設備也加強檢測，以利各項防洪措施在必要時刻發揮防汛功能。

除確認各項防汛整備措施皆已到位，五河局也聯繫轄區縣市政府預為準備，含在防汛資源盤點、搶修險廠商配合整備待命、移動式抽水機資源整合調度、洪水及淹水警戒資訊即時傳遞等及必要的防救災支援等，協助地方政府及相關單位即時掌握水情及積淹水情形，強化防救災任務及應變。

除嚴密監控水情，亦適時成立應變小組並動員防汛志工協助災情查報，為防災工作層層把關，以即時應變降低致災風險，也提醒民眾隨時注意水情資訊，並隨時透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）及facebook防汛抗旱粉絲團(網路)、行動水情APP(智慧型手機)等防災避災工具，即時掌握相關訊息，減少受災損失。