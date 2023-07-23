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台南夏日音樂節將軍吼　南消陸海空齊出全方位保障安全

▲台南巿政府22、23兩日在將軍漁港舉辦熱鬧盛大的將軍吼活動，台南市消防局第三大隊特別安排了涵蓋陸、海、空域的安全防護團隊駐場，以確保安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南巿政府22、23兩日在將軍漁港舉辦熱鬧盛大的將軍吼活動，台南市消防局第三大隊特別安排了涵蓋陸、海、空域的安全防護團隊駐場，以確保安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南巿政府22、23兩日在將軍漁港舉辦熱鬧盛大的將軍吼活動，主題分別是「將軍狂派對」和「港口流行趴」，活動期間為確保民眾能夠安心參與，台南市消防局第三大隊特別安排了涵蓋陸、海、空域的安全防護團隊駐場，以確保今年度活動的圓滿及觀眾的生命財產安全。

▲台南巿政府22、23兩日在將軍漁港舉辦熱鬧盛大的將軍吼活動，台南市消防局第三大隊特別安排了涵蓋陸、海、空域的安全防護團隊駐場，以確保安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南巿政府22、23兩日在將軍漁港舉辦熱鬧盛大的將軍吼活動，台南市消防局第三大隊特別安排了涵蓋陸、海、空域的安全防護團隊駐場，以確保安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局各項安全維護措施如下：1、爆竹煙火安全檢查:派員針對活動現場施放之爆竹煙火進行檢查，以確保煙火妥善儲存及施放過程能安全進行。2、活動舞台安全評估:檢查活動現場的舞台設施，包括用火用電安全指導，設置滅火器以因應初期火災事故。3、消防警戒部署:於漁港南、北雙堤部署消防車輛，更會派出無人機於空中偵察有無異常起火，以防煙火餘燼掉落引燃防風林或船隻。4、 水上救生巡邏: 考慮當天大量人潮可能推擠致使觀光客意外落水，派員進行岸邊水域加強水上救生巡邏，期於意外發生時第一時間趕往救援。同時，岸上的救生人員也配置了最新採購的快速遙控救生圈，一旦發現有人落水，亦可操縱遙控救生圈同步救援。

▲台南巿政府22、23兩日在將軍漁港舉辦熱鬧盛大的將軍吼活動，台南市消防局第三大隊特別安排了涵蓋陸、海、空域的安全防護團隊駐場，以確保安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，夏日音樂節-將軍吼是台南市政府的年度盛事，消防局從事前的場地勘查、高空煙火查驗、舞台的消防安全評估，到音樂會期間的水上救生警戒、緊急救護支援，再到音樂會ending煙火秀的防火警戒及煙火施放後清點作業，所有人員均戮力以赴，給來自本地、外縣市或國外的觀眾一個安全的夏日音樂節。消防局也會與其他相關單位密切合作，確保活動的圓滿順利，並能迅速應對任何可能發生的緊急情況。

▲台南巿政府22、23兩日在將軍漁港舉辦熱鬧盛大的將軍吼活動，台南市消防局第三大隊特別安排了涵蓋陸、海、空域的安全防護團隊駐場，以確保安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲更強調：市府施政致力於發展各行政區獨特優勢，將軍區臨海的地理位置，風景秀麗、碧海連天，更有一座功能完善的將軍漁港，所以市府自2012年首次於將軍馬沙溝舉辦馬沙溝音樂節，2015年更移師將軍漁港大廣場，並更名為「夏日音樂節-將軍吼」，歷年來皆吸引上萬人參與。我們致力於將軍區提供一個安全、美麗、愉快的休閒環境，歡迎來自各地的朋友們能夠放心參與活動，享受將軍區特有的濱海美景、海鮮美食、夏日音樂節及迷人的高空煙火秀。

▲台南巿政府22、23兩日在將軍漁港舉辦熱鬧盛大的將軍吼活動，台南市消防局第三大隊特別安排了涵蓋陸、海、空域的安全防護團隊駐場，以確保安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南巿政府22、23兩日在將軍漁港舉辦熱鬧盛大的將軍吼活動，台南市消防局第三大隊特別安排了涵蓋陸、海、空域的安全防護團隊駐場，以確保安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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