黃偉哲致贈台南新鮮芒果　日本高中生超驚喜

▲台南市長黃偉哲為感謝「台南祭」活動時，日本前橋市學生特地在開幕式上演奏台灣民謠，為了答謝他們的熱情，特別將台南新鮮愛文芒果出口至前橋市，並在前橋市山本龍市長的協助下，於7月中旬送達學生手中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲於日前出訪日本群馬前橋市參加「台南祭」活動時，前橋市學生特地在開幕式上演奏台灣民謠，為了答謝他們的熱情，黃偉哲市長特別將台南新鮮愛文芒果出口至前橋市，並在前橋市山本龍市長的協助下，於7月中旬送達學生手中。

黃偉哲表示，台南跟前橋市近年在物產、觀光、防災等方面都有頻繁的交流，非常感謝前橋市同學們在台南祭的精彩演出，為了讓支持台日交流的年輕學子也能品嘗看看台南夏日紅寶石的滋味，特地準備了這樣的驚喜，他除了希望同學們能喜歡上台南的芒果外，也期盼他們未來能繼續支持台南跟前橋的交流。

日本市立前橋高中吹奏樂社二年級的成員，平山空愛與櫻井加音兩位同學在接受當地媒體上毛新聞採訪時也表示，他們原先對台南不太熟悉，但現在覺得跟日本氛圍很像，同學們還說「台南市的貴賓喜歡我們的演奏，還送給我們芒果真的太開心了！」。

台南市與日本群馬縣前橋市在今(2023)年6月29日至7月2日期間於當地公路休息站「道之驛前橋赤城」合作辦理台南祭活動，活動期間吸引大批人潮前往，新鮮愛文芒果、果乾等台南特色農特產品伴手禮皆被搶購一空。而為了讓台南祭活動更加熱鬧，前橋市的市立前橋高中吹奏樂社、群馬縣勢多農林高中鄉土藝能社的學生特地在開幕式上以太鼓搭配台灣民謠演出，讓現場民眾感受到滿滿的台灣味。