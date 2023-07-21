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情侶賣毒菸超商交貨　「1人踩油門1人換檔」奇招撞警車逃逸

▲桃園市莊姓男子與葉姓女子去年11月間在網路上販售三級毒品毒香菸，被警方網路上查獲，相約在龜山區交易時，員警表明是警察後，2人竟駕車衝撞警車逃逸最後仍落網。（圖／記者沈繼昌翻攝，與本案無關）

▲桃園市莊姓男子與葉姓女子去年11月間在網路上販售三級毒品毒香菸，被警方網路上查獲，相約在龜山區交易時，員警表明是警察後，2人竟駕車衝撞警車逃逸最後仍落網。（圖／記者沈繼昌翻攝，與本案無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市莊姓男子與葉姓女子去年11月間在網路LINE上之聊天群組訊息「我有兩種東西、一個小姐、一個彩帶」等暗示販售毒品訊息，被警方網路巡察發現，雙方約定以每支香菸300元、外送費500元等價格欲販售10支毒菸，約定在超商前交易。員警喬裝買家到場，表明身分要逮捕時，莊男猛踩油門衝撞警車後逃逸，但支援警力在附近將兩人攔下後，起出三級毒品與手機等證物；桃檢調查後依毒品危害防制條例將2人起訴。

檢警調查，21歲的莊姓男子、22歲的葉姓女子去年11月13日下午2時許在LINE等通訊軟體支聊天群組上傳送「我有兩種東西、一個小姐、一個彩帶，我主要彩帶」等暗示販售毒品訊息，被新北市新莊警分局員警在網路巡邏時發現，便與莊男聯繫，莊男以每支毒菸1支300元、外送費500元計費，雙方議定購買10支共加上外送費共計3,500元，約定在同年月15日晚10時30分在龜山區萬壽二段某超商前交易。

交貨當天，莊男與葉女共乘轎車前往約定地點交易時，員警喬裝買家在場埋伏等候，見莊男與葉女到場，確認彼此身分後，莊男要員警上車到後座交易毒菸，員警立即表明是警察，埋伏員警也上前欲拘捕莊、葉2人，但莊、葉2人為避免被警方拘捕，莊男猛踩油門，葉女則幫忙將轎車擋為由P檔主換成D檔前進，莊立即猛踩油門衝撞前方2輛警車逃逸，但員警支援警力隨後在附近將莊、葉2人攔停拘捕，並查扣10支毒菸與手機等證物。

桃檢複訊時，莊男坦承犯行，辯稱如販售成功可獲500元，但葉女則否認犯行，檢方根據警方提供現場拘捕光碟截圖、現場照片等佐證，且送驗之毒菸經化驗後，證實含有第三級毒品之成分，檢方偵結依依違反毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌將莊、葉2人提起公訴。

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