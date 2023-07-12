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社會 社會焦點 保障人權

BMW男酒駕！警「確認眼神」攔車　他狂逃撞斷路燈...害路口大停電

記者許權毅／台中報導

台中一名35歲林男今（12）日凌晨，在北區公園路某KTV狂歡結束後，駕駛BMW準備離開，巡邏員警發現林男刻意躲避警方視線，警方「確認眼神」有異，馬上尾隨攔查，林男卻突然加速逃逸，開了500公尺後，在五權路自撞分隔島，導致燈桿斷裂，一片漆黑，警方一測發現林男酒測值超標，當場將他逮捕上銬，移送偵辦。

第二警分局育才派出所員警今日執行巡邏勤務，行經公園路上某KTV時，發現一名男子刻意躲避員警視線，還匆忙跳上白色BMW轎車，員警察覺有異，在後方尾隨，發現該車車速緩慢、偏離車道，馬上在中華路與篤行路口將他攔下。 

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名林男今日凌晨酒駕拒檢，自撞分隔島。（圖／記者許權毅翻攝）

林男疑似心虛，馬上加速逃逸，從篤行路右轉五權路時，轎車失控，自撞五權路的中央分隔島、路燈燈桿。警方密錄器拍下，騎乘機車的員警先將機車擋在林男車前，上前敲窗時，林男馬上繞過機車，往右側小路開去，員警馬上追捕，一到路口便發現林男轎車卡在分隔島，喝斥林男下車趴地。

路口監視器拍下，林男從篤行路駛出後，右轉時失控，重重撞上分隔島，路口燈桿遭毀、斷裂，一瞬間路口「停電」整片漆黑，所幸未造成人員受傷。林男要價約200多萬的BMW轎車則是左前車頭損毀。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲林男坦承有飲酒，酒測值達0.49，被警方當場上銬逮捕。（圖／記者許權毅翻攝）

林男下車後，坦承自己有喝酒，酒測值0.49mg/L明顯超過法定標準值，全案訊後依照公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。警方呼籲，酒駕零容忍已是全民共識，為落實防制酒駕政策，第二分局取締酒駕案件不手軟，今年上半年已取締酒駕件數340件，為督促相關業者善盡社會責任，只要查獲酒駕案件，必定落實溯源工作。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼林男撞斷路燈後，一瞬間就像按下開關，路口一片漆黑。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

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