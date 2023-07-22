2男遭警圍捕「蜘蛛爬躲14樓」婦人嚇壞狂叫　多吃一條罪

▲桃園警分局今年6月持地院搜索票到平鎮區上海路某大樓搜索，張姓男子與金姓男子擔心被查獲竟仿蜘蛛人從15樓攀爬至14樓，但仍遭警方查獲到案。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警配合刑事局偵辦一起妨害自由案件，持桃園地院核發搜索票到平鎮區上海路上一棟大樓搜查，其中張姓與金姓男子發現員警上門，為躲避查緝竟仿蜘蛛人，從15樓陽台沿著水管往下攀爬至14樓民宅，未經屋主同意直截進入屋內藏匿，屋內2名婦人發現有人入侵當場尖叫要求離開，正當僵持之際，員警立即趕下來將2人逮捕，依妨害自由、入侵民宅等罪嫌移送偵辦。

檢警調查，43歲的張姓男子與同齡的金姓男子因涉及妨害自由案件由刑事局刑大偵辦中，桃園警分局於今年6月30日下午3時許，持桃園地院核發搜索票，前往平鎮區上海路某大樓查緝；張、金2人見員警上門，為躲避警方查緝，竟從15樓陽台沿著水管攀爬至14樓，未獲屋主同意直接進入屋內藏匿。

屋內2名婦人發現有人入侵嚇得尖叫，並要求2人立即離去，正當雙方僵持中，員警聽見聲音下樓查看，經2名女屋主同意後進入屋內逮捕張、金2人，確認身分後帶回桃園警分局偵辦，依妨害自由、無故侵入他人住宅、建築物等罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，2人坦承犯行，警方並提供2人入侵民宅照片等資料佐證，檢方偵結依妨害自由、入侵民宅等罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。