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和欣客運4／17起票價調漲「短途最多貴10%」　監理所：長途漲幅小

▲繼國光、統聯二大客運龍頭，祭出各項乘車優惠，和欣客運公司也重炮出擊，6日起推出一系列好禮大相送活動，將獎勵金回饋給乘客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲和欣客運4月17日起調漲票價。（圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

清明連假過後，國道客運又一波漲勢，和欣客運4月17日起縮減部分國道客運票價優惠，漲幅最高10%，最多貴20到30元不等。公路總局嘉義區監理所表示，考量業者成本支出增加，因此同意調整，僅2短途區間當時票價訂價過低，這次稍微調較高，考量社會接受度，其他長途區間票價調幅小。

人事和物價成本高漲，國道客運今年起陸續調漲，繼2月13日台北客運、桃園客運、三重客運分別營運的4條國道客運路線調漲約3%到9.2%後，統聯客運日前也宣布2階段調整優惠票價，3月6日起已調漲10條國道客運，4月7日起第二波19條國道客運也跟進漲，將貴5元到20元不等，漲幅1%~8%。

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和欣客運也公告，4月17日起國道客運路線票價優惠縮減，漲幅0%~10%不等，最多貴20到30元。國光客運3月也已向監理單位申請調整票價，不過因內容有疑慮，目前遭監理單位退回重新檢討。

針對和欣客運4月17日起調漲優惠票價，公路總局嘉義區監理所所長黃萬益表示，和欣客運是在核定票價內調漲和縮小優惠，和欣客運將票價調整案送上來後，有請業者再檢討票價調整影響旅客支出，和欣客運檢討後再報上來，考量業者成本支出增加，監理所已經同意該案。

黃萬益表示，針對和欣客運最高漲幅10%，主要是短途台中到麻豆、台中到台南等路線，該路線採較高級三排椅，但當時客運界競爭時票價訂得比較低，從285元拉低到210元，因此這次調整票價稍微調比較高，但其他長途區間調幅小，業者有注意社會觀感也展現很大誠意，降低民眾負擔。

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