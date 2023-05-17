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國光客運6月喊停「北基3大通勤路線」　 公總：代駛至新團隊接手

▲▼國光客運,國道客運,轉運站。（圖／國光客運）

▲國光客運同意3條北基通勤路線不會停駛。（圖／國光客運）

記者陳致平／台北報導

通勤族注意！國光客運日前宣布，從6月1日起將停止代駛支援3條主要通勤路線，分別是2002路（基隆長庚—台北長庚）、1551路（基隆—新店）和9026路（基隆市安樂區—南港展覽館）。由於這些路線均為基隆往返雙北的主要路線，引發高度關注。根據公路總局今回應，國光客運同意3路線不會停駛。

國光客運12日宣布，停駛基隆往返雙北地區的3條主要路線，這一變動引起軒然大波，恐會影響基隆地區居民的乘車需求。為此，台北市區監理所所長今江澍人出面協商、商討後續因應措施，國光客運同意持續代駛1551路、2002路和9026路，並將這些路線交由新的營運業者接手。

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北市監理所說明，1551（基隆—新店）路線，仍有持續提供服務之必要，國光同意繼續代駛；2002（台北市—基隆市）路線，已交由新營運團隊籌備，現階段國光會協助代駛至新營運團隊正式接手為止；另，9026（基隆市安樂區—南港展覽館）路線仍持續支援。

監理所表示，為維護基隆地區民眾乘車需求，將會隨時協助、支援路線各項營運調度調整，使營運服務不中斷。此外，立委蔡適應也強調，在7月1日首都通1200 上路前，會針對基隆市所面臨的公路運輸問題與公總協商，希望基隆市的城際運輸可以維持一定的品質，來保障通勤族群的權益。

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