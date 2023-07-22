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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點郭台銘獨立參選「上中下」策　黃揚明：最晚在公民連署前表態

▲▼郭台銘出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

台灣民意基金會20日公布最新民調，若鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，約42％民眾樂見郭台銘獨立參選，43％不樂見。對此，資深媒體人黃揚明表示，郭台銘不是想選而是想贏，若要參選，共有上、中、下三策可以走，而郭台銘是否獨立參選的底牌，最晚要在9月13日到17日公民連署這週以前公布。

黃揚明在節目《嗆新聞》中指出，郭台銘若要參選，共有上、中、下三策，「上策」是藍軍、白軍都能結盟，最後在野整合為一組，而且是以郭台銘為共主，這對他來說絕對是選總統的上上策，但目前看起來是幾乎不可能發生。

黃揚明說，「中策」是與藍或白其中一股力量合作，目前與國民黨合作可能性偏低，因為國民黨的策略，就是要將郭台明邊緣化；至於民眾黨部分，黃揚明透露，也許還有機會，因為現在郭台銘與民眾黨參選人柯文哲都還有互動，包括打電話向柯文哲澄清沒有「併購說」，代表兩人還有連線，「中策」目前似乎是進行式，看有沒有辦法與柯文哲結盟。

「下策就是獨立參選」，黃揚明認為，郭台銘不是想選而是想贏，這是兩個不同層次的問題。他說，郭台銘從徵召過程到現在，提出很多國家願景與政見，其中，他對兩岸議題是所有參選人中表態最清楚的，就是「九二共識，一中各表」，但這個表態，對於未來與柯文哲合作有可能變成障礙。但郭台銘在整體論訴中，他表達的是想當總統的企圖心。

黃揚明強調，郭台銘獨立參選的最後關卡，就是9月13日到17日公民連署，也就是郭台銘是否獨立參選的底牌，最晚要在這週以前公布。此外，郭台銘21日在「董事長開講」活動上表示，823砲戰周年紀念他會去金門，這呼應了他在徵召過程發表的「兩岸和平宣言」，有沒有可能有更進一步的表態？或是連署前宣布獨立參選的前奏？都是可以觀察的點。

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