北流爭議互甩鍋　陳智菡酸苗博雅「瞎」：往柯文哲身上砸泥巴

▲台北流行音樂中心。（圖／記者姜國輝攝）



記者陳家祥／台北報導

台北流行音樂中心1.9億工程款未結，引發爭議，中央、柯營、與現任蔣市府隔空口水戰。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡22日在臉書點名台北市議員苗博雅，質疑苗用片段資訊往柯文哲身上砸泥巴，只要願意上「政府電子採購網」查一查，或者找了解北流來龍去脈的人問一問，或者稍微用心一點調閱北市相關會議資料，就不會做這麼瞎的評論。

陳智菡22日透過臉書點名台北市大安區立委參選人、台北市議員苗博雅，不斷重轟柯文哲「不老實」收割北流功勞，爛攤子推給別人，「我昨天太忙沒空找資料回他，但考量到他要代表民進黨選立委，還是善盡國民義務，協助他提升問政素質與對公共工程的基本認識」。

陳智菡說，苗議員拿著柯文哲影片中出現的「北流基地流標與決標時序表」，痛批柯文哲收割攬功，因為103年郝市長任內北基地就已經決標，他說這跟柯有什麼關係？陳說，不知道苗議員除了看別人用心蒐集資料製作的影片「自以為是的揪錯以外」，有沒有想到自己要再去查查資料？

陳智菡強調，當時製作影片的重點，是為了北流開幕宣傳，並沒有剪出全部招標過程，因為北流基地太大、文化部一開始預算估列不足，分了十數筆開標，其中北基地主音樂廳機電、舞台設備，直到108年還在招標。

陳智菡表示，也就是說，郝市長任內北基地雖然動土，但從行政院拍板計畫到動工已過10年，原物料巨幅上漲，可能蓋不下去，即便勉強蓋完，北流也可能沒有錢再採購高等級的音響燈光舞台、隔音等設備，只有一個空殼，或者沒有南基地其他場館。

「因此，104年4月17日，柯文哲剛上任不久，就召開『北部流行音樂中心興建計畫預算不足案會議』。」陳智菡說，當時局處報告，103年發包完北基地連續壁與主廳館興建工程後，預算剩餘不足以完成南基地工程。柯文哲即拍板裁示要以「全案興建」為目標，以現有預算全力挪移至北基地使設備齊全，同步籌措財源，並由台北市政府編列105-108年連續性預算，先墊支工程款。也就是身為「代辦機構」的台北市不但幫忙招標、監造，還先墊錢，台北流行音樂中心是在這樣不計毀譽、北市公務員的堅持努力下，才終於長成了今日的模樣。

「柯文哲沒有說謊，是你苗博雅用片段的資訊往他身上亂砸泥巴。」陳智菡說，苗議員只要願意上「政府電子採購網」查一查，或者找了解北流來龍去脈的人問一問，或者稍微用心一點調閱北市相關會議資料，就不會做這麼瞎的評論。

陳智菡無奈說，苗議員總是這樣，高舉正義大旗只是為了護航中央，不惜抹爛真正認真工作的人，比起吳思瑤委員，當年還知道柯P背鍋，還會在立法院幫忙北市向文化部爭取預算，實在差太多了。

▲柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）