北流爭議互甩鍋　陳智菡酸苗博雅「瞎」：往柯文哲身上砸泥巴

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北流爭議互甩鍋　陳智菡酸苗博雅「瞎」：用片段資訊往柯文哲身上砸泥巴

▲▼南港軟體園區,南港經貿園區,南港金融園區,南港展覽館,台北流行音樂中心,世界明珠,豪宅,南港山。（圖／記者姜國輝攝）

▲台北流行音樂中心。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳家祥／台北報導

台北流行音樂中心1.9億工程款未結，引發爭議，中央、柯營、與現任蔣市府隔空口水戰。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡22日在臉書點名台北市議員苗博雅，質疑苗用片段資訊往柯文哲身上砸泥巴，只要願意上「政府電子採購網」查一查，或者找了解北流來龍去脈的人問一問，或者稍微用心一點調閱北市相關會議資料，就不會做這麼瞎的評論。

陳智菡22日透過臉書點名台北市大安區立委參選人、台北市議員苗博雅，不斷重轟柯文哲「不老實」收割北流功勞，爛攤子推給別人，「我昨天太忙沒空找資料回他，但考量到他要代表民進黨選立委，還是善盡國民義務，協助他提升問政素質與對公共工程的基本認識」。

陳智菡說，苗議員拿著柯文哲影片中出現的「北流基地流標與決標時序表」，痛批柯文哲收割攬功，因為103年郝市長任內北基地就已經決標，他說這跟柯有什麼關係？陳說，不知道苗議員除了看別人用心蒐集資料製作的影片「自以為是的揪錯以外」，有沒有想到自己要再去查查資料？

陳智菡強調，當時製作影片的重點，是為了北流開幕宣傳，並沒有剪出全部招標過程，因為北流基地太大、文化部一開始預算估列不足，分了十數筆開標，其中北基地主音樂廳機電、舞台設備，直到108年還在招標。

陳智菡表示，也就是說，郝市長任內北基地雖然動土，但從行政院拍板計畫到動工已過10年，原物料巨幅上漲，可能蓋不下去，即便勉強蓋完，北流也可能沒有錢再採購高等級的音響燈光舞台、隔音等設備，只有一個空殼，或者沒有南基地其他場館。

「因此，104年4月17日，柯文哲剛上任不久，就召開『北部流行音樂中心興建計畫預算不足案會議』。」陳智菡說，當時局處報告，103年發包完北基地連續壁與主廳館興建工程後，預算剩餘不足以完成南基地工程。柯文哲即拍板裁示要以「全案興建」為目標，以現有預算全力挪移至北基地使設備齊全，同步籌措財源，並由台北市政府編列105-108年連續性預算，先墊支工程款。也就是身為「代辦機構」的台北市不但幫忙招標、監造，還先墊錢，台北流行音樂中心是在這樣不計毀譽、北市公務員的堅持努力下，才終於長成了今日的模樣。

「柯文哲沒有說謊，是你苗博雅用片段的資訊往他身上亂砸泥巴。」陳智菡說，苗議員只要願意上「政府電子採購網」查一查，或者找了解北流來龍去脈的人問一問，或者稍微用心一點調閱北市相關會議資料，就不會做這麼瞎的評論。

陳智菡無奈說，苗議員總是這樣，高舉正義大旗只是為了護航中央，不惜抹爛真正認真工作的人，比起吳思瑤委員，當年還知道柯P背鍋，還會在立法院幫忙北市向文化部爭取預算，實在差太多了。

▲▼2023民眾黨主席柯文哲將以民眾黨總統大選參選人的身分，4/8啟程前往美國展開為期21天的訪美行程。今日(3/6)由黨秘書長周台竹及柯文哲辦公室發言人陳智菡召開記者會說明防美行程細節。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

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