「1+1=1.75」柯文哲鐵當選　蔡正元點1情況：10%以上選民投柯侯配

▲柯文哲。（圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對日本學者小笠原欣幸表示，「藍白合」不是單純的「1+1=2」，前立委蔡正元21日說明，台灣民眾至少有10%以上不喜歡投給會輸的人，若支持者看到「柯侯配」會贏，本來想投給民進黨總統參選人賴清德的選民，可能就會轉投給「柯侯配」；此外，台灣選舉最大的效應是「西瓜效應」，「只要1+1=1.75，民眾黨總統參選人柯文哲鐵定當選」。

蔡正元昨日節目《踢批批開講》中表示，現在有柯文哲支持者認為，如果柯文哲跟國民黨組合就不投了，就像小笠原欣幸說「一加一不一定等於二」，而他算過，「1+1=1.75，柯文哲鐵定當選。」

蔡正元指出，西瓜效應是台灣選舉最大效應，當1+1看起來小於或等於1.5時，就會有很多人不投票。但他也說，台灣民眾至少有10%以上不喜歡投給會輸的人，若支持者看到「柯侯配」會贏，本來想投給民進黨總統參選人賴清德的選民，可能就會轉投給「柯侯配」，且這10%跑不掉，來回20%的差距就像海浪一樣。

再者，蔡正元透露，柯文哲支持者不用擔心「跟國民黨配，柯文哲就選不上」，因為國民黨不跟柯文哲配，柯文哲更選不上；反之，對於藍營支持者，只要說「如果不跟柯文哲配，國民黨會滅亡」，那他們也只能夾著屁股蓋選票。