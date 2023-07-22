　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「1+1=1.75」柯文哲鐵當選　蔡正元點1情況：10%以上選民投柯侯配

▲▼柯文哲到新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜。（圖／記者許靖騏攝）

▲柯文哲。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對日本學者小笠原欣幸表示，「藍白合」不是單純的「1+1=2」，前立委蔡正元21日說明，台灣民眾至少有10%以上不喜歡投給會輸的人，若支持者看到「柯侯配」會贏，本來想投給民進黨總統參選人賴清德的選民，可能就會轉投給「柯侯配」；此外，台灣選舉最大的效應是「西瓜效應」，「只要1+1=1.75，民眾黨總統參選人柯文哲鐵定當選」。

蔡正元昨日節目《踢批批開講》中表示，現在有柯文哲支持者認為，如果柯文哲跟國民黨組合就不投了，就像小笠原欣幸說「一加一不一定等於二」，而他算過，「1+1=1.75，柯文哲鐵定當選。」

蔡正元指出，西瓜效應是台灣選舉最大效應，當1+1看起來小於或等於1.5時，就會有很多人不投票。但他也說，台灣民眾至少有10%以上不喜歡投給會輸的人，若支持者看到「柯侯配」會贏，本來想投給民進黨總統參選人賴清德的選民，可能就會轉投給「柯侯配」，且這10%跑不掉，來回20%的差距就像海浪一樣。

再者，蔡正元透露，柯文哲支持者不用擔心「跟國民黨配，柯文哲就選不上」，因為國民黨不跟柯文哲配，柯文哲更選不上；反之，對於藍營支持者，只要說「如果不跟柯文哲配，國民黨會滅亡」，那他們也只能夾著屁股蓋選票。

ET快訊
快訊／杜蘇芮下周夾帶「極強大威力」！　日本最新預測路徑曝
1打1帶2月兒搭飛機崩潰！　大咖男神伸援手
颱風假有機會？　估周二「接力發海陸警」
五月天阿信「抖內電競女神」　直播間暴動！
杜蘇芮不排除東部登陸！　專家估「穿越台灣」再北上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「1+1=1.75」柯文哲鐵當選　蔡正元點1情況：10%以上選民投柯侯配

全代會風雲／回顧「換柱」斑斑歷史　國民黨能擺脫宿命？

非綠整合關鍵／民選總統至今　藍綠無人能破「8年魔咒」

民調／陷第四度執政困境！蔡英文滿意度42％　不滿意民眾近半

高年級價值再發光　104獲TSAA台灣永續行動獎「1金1銀」

跟飛灰掩埋說掰掰　練鴻慶：鄭文燦能，基隆一定也能

傳「擁郭議長」和潘孟安交情匪淺　綠：民進黨不會介入藍營紛擾

曝中共六招干預台灣大選　綠營籲在野黨勿見獵心喜「對外團結一致」

郭台銘開嗆蔡英文　「在兩岸與國際上不斷地大小姊任性」

坦言「爹不疼娘不愛」自己努力不夠　郭台銘：我民調這麼低怎當選？

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

女搭計程車拿500元付錢　司機找錢她「1手法」耍詐

幫友慶生卻一氧化碳中毒雙亡　父接女兒死訊...忍淚蹲坐路旁

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

郭書瑤弟捲共諜案..她首露面　認「有情緒」：姊姊好難當

「1+1=1.75」柯文哲鐵當選　蔡正元點1情況：10%以上選民投柯侯配

全代會風雲／回顧「換柱」斑斑歷史　國民黨能擺脫宿命？

非綠整合關鍵／民選總統至今　藍綠無人能破「8年魔咒」

民調／陷第四度執政困境！蔡英文滿意度42％　不滿意民眾近半

高年級價值再發光　104獲TSAA台灣永續行動獎「1金1銀」

跟飛灰掩埋說掰掰　練鴻慶：鄭文燦能，基隆一定也能

傳「擁郭議長」和潘孟安交情匪淺　綠：民進黨不會介入藍營紛擾

曝中共六招干預台灣大選　綠營籲在野黨勿見獵心喜「對外團結一致」

郭台銘開嗆蔡英文　「在兩岸與國際上不斷地大小姊任性」

坦言「爹不疼娘不愛」自己努力不夠　郭台銘：我民調這麼低怎當選？

快訊／機車相撞冒火...害300萬BMW燒成廢鐵　車主哀：才牽3個月

勝騎士10K白工！挨兩轟讓斗山10連勝平隊史　威達爾貢獻2勝

Nissan將推「全新旗艦跑旅」！TOYOTA Crown有新對手　有望明年見

杜蘇芮下周起夾帶「極強大威力」！　日本最新颱風預測路徑曝

屏東男涉性侵遭羈押「仍當選鄉代」　5萬交保可望補宣誓就職

嫌惡設施翻身！廟會天花板請來南韓女神　區域房價已站3字頭

汪汪趴機車踏板「圓潤大屁股」快溢出　路人忍不住：好想偷摸

被豆花耽誤的韓系咖啡廳？焦糖杏仁布丁堆疊Q彈小珍珠、滋味甜蜜

屏東里港警監環聯合取締噪音車　今年已告發618件

台南將軍必吃美食！手工金黃蚵嗲搭雪淇冰　還有現點現煮虱目魚粥

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

快訊／莊銘淵爆陳紫渝爸爸非常生氣　「會再積極聯繫、想親自道歉」

坦言自己努力不夠　郭台銘：我民調這麼低怎當選？

跟飛灰掩埋說掰掰　練鴻慶：鄭文燦能，基隆一定也能

高年級價值再發光　104獲TSAA台灣永續行動獎「1金1銀」

辣台妹來了！為雙姝加油　明下午南下彰化拜廟

傳「擁郭議長」和潘孟安交情匪淺　綠：民進黨不會介入藍營紛擾

馬祖官員索賄近百萬遭判刑9年10月

中壢警烏龍害13歲少女遭性侵　她點聲明2個「沒想到」：算什麼警察？

郭台銘開嗆蔡英文　「在兩岸與國際上不斷地大小姊任性」

民調／陷第四度執政困境！蔡英文滿意度42％　不滿意民眾近半

影／「最美里長」秘戀半年！　陳紫渝羞喊：雙方都很珍惜這段感情

曝中共六招干預台灣大選　綠營籲在野黨勿見獵心喜「對外團結一致」

冷氣室外機懸掛外牆　竟「無建築法規範可適用」、不屬違建

近期訪美「非面試」　郭台銘突向民眾喊：除非你們給我資格

更多熱門

相關新聞

傳「擁郭議長」和潘孟安交情匪淺　綠：民進黨不會介入藍營紛擾

傳「擁郭議長」和潘孟安交情匪淺　綠：民進黨不會介入藍營紛擾

國民黨23日將舉行全代會，但「侯下韓上」、「侯下郭上」說法不絕於耳，有報導稱，藍營黨內人士直指「擁郭」的屏東縣議長周典論和賴清德競選總幹事潘孟安關係匪淺，「若為人作嫁，大家也白混了」，對此，民進黨團書記長莊瑞雄回覆，到底韓上侯下還是郭上侯下，這是國民黨內的紛擾，民進黨不會介入。

快訊／恩恩案國賠訴訟一審敗訴　新北市府：尊重判決且理解家屬意見

快訊／恩恩案國賠訴訟一審敗訴　新北市府：尊重判決且理解家屬意見

北流1.9億工程欠款爭議　北市府、民眾黨再掀口水戰

北流1.9億工程欠款爭議　北市府、民眾黨再掀口水戰

侯友宜口才不如人？ 　他：只做事不自我宣傳的硬漢

侯友宜口才不如人？ 　他：只做事不自我宣傳的硬漢

冷氣砸死政大女！侯友宜赴醫院探視家屬

冷氣砸死政大女！侯友宜赴醫院探視家屬

關鍵字：

蔡正元柯文哲侯友宜西瓜效應小笠原欣幸

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

即／台南「大雷雨夜襲」5區發1級淹水警戒

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

10縣市豪大雨特報　深夜雨彈炸不停

女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！

陳紫渝戀情被公開還挨罵！父親心疼發聲了

更多

最夯影音

更多
被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內
裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面